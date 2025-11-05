Sportul l-a inspirat   Zohran Mamdani a câștigat alegerile orașului New York. După victorie și-a dorit să iasă la alergat

Zohran Mamdani (34 de ani) a câștigat alegerile din orașul New York după ce a fost inspirat de cartea „Despre ce vorbesc când vorbesc despre alergare”, scrisă de autorul japonez Haruki Murakami (76 de ani).

Zohran Mamdani a câștigat, miercuri, alegerile din New York. El i-a învins pe republicanul Curtis Silwa și pe fostul guvernator al New York-ului, Andrew Cuomo și a devenit, astfel, al 111-lea primar al orașului.

Zohran Mamdani, inspirat de maratoane

Zohran Mamdani, născut în Uganda, a devenit primarul orașului New York. În campania electorală, acesta a fost inspirat de cartea „Despre ce vorbesc când vorbesc despre alergare”, scrisă de autorul japonez Haruki Murakami, potrivit marca.com.

În acest volum, Mamdani și-a găsit motivația care l-a ajutat în cariera politică și a terminat de două ori maratonul din New York. Cel mai bun timp al lui Mamdani a fost de cinci ore și 38 de minute.

În primul maraton la care a participat, în 2022, Zohran Mamdani a atras atenția printr-un mesaj afișat pe tricoul său asupra politicilor dure în materie de locuințe, care au constituit tocmai axa campaniei sale din 2025.

La maratonul organizat acum un an, Zohran, deja orientat către funcția de primar, a promis direct „înghețarea prețurilor”.

Au fost unele dintre cele mai frumoase zile din viața mea Zohran Mamdani, despre alergarea la maraton

Cel mai tânăr primar al New York-ului din ultimii 100 de ani a mărturisit, după ce a obținut victoria din alegeri, că ceea ce își dorea cel mai mult era „să iasă la alergat”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport