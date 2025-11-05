Sportul l-a inspirat   Zohran Mamdani a câștigat alegerile orașului New York. După victorie și-a dorit să iasă la alergat
Zohran Mamdani
Diverse

Sportul l-a inspirat Zohran Mamdani a câștigat alegerile orașului New York. După victorie și-a dorit să iasă la alergat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.11.2025, ora 16:59
alt-text Actualizat: 05.11.2025, ora 17:00
  • Zohran Mamdani (34 de ani) a câștigat alegerile din orașul New York după ce a fost inspirat de cartea „Despre ce vorbesc când vorbesc despre alergare”, scrisă de autorul japonez Haruki Murakami (76 de ani).

Zohran Mamdani a câștigat, miercuri, alegerile din New York. El i-a învins pe republicanul Curtis Silwa și pe fostul guvernator al New York-ului, Andrew Cuomo și a devenit, astfel, al 111-lea primar al orașului.

Camp Nou, sold out!  Barcelona revine acasă, pe 7 noiembrie. Fanii n-au vrut să rateze momentul
Citește și
Camp Nou, sold out! Barcelona revine acasă, pe 7 noiembrie. Fanii n-au vrut să rateze momentul
Citește mai mult
Camp Nou, sold out!  Barcelona revine acasă, pe 7 noiembrie. Fanii n-au vrut să rateze momentul

Zohran Mamdani, inspirat de maratoane

Zohran Mamdani, născut în Uganda, a devenit primarul orașului New York. În campania electorală, acesta a fost inspirat de cartea „Despre ce vorbesc când vorbesc despre alergare”, scrisă de autorul japonez Haruki Murakami, potrivit marca.com.

În acest volum, Mamdani și-a găsit motivația care l-a ajutat în cariera politică și a terminat de două ori maratonul din New York. Cel mai bun timp al lui Mamdani a fost de cinci ore și 38 de minute.

În primul maraton la care a participat, în 2022, Zohran Mamdani a atras atenția printr-un mesaj afișat pe tricoul său asupra politicilor dure în materie de locuințe, care au constituit tocmai axa campaniei sale din 2025.

La maratonul organizat acum un an, Zohran, deja orientat către funcția de primar, a promis direct „înghețarea prețurilor”.

Au fost unele dintre cele mai frumoase zile din viața mea Zohran Mamdani, despre alergarea la maraton

Cel mai tânăr primar al New York-ului din ultimii 100 de ani a mărturisit, după ce a obținut victoria din alegeri, că ceea ce își dorea cel mai mult era „să iasă la alergat”.

Citește și

Omagiul lui Ilie Bolojan Mesajul transmis de premierul României, după moartea lui Emeric Ienei     
Diverse
16:24
Omagiul lui Ilie Bolojan Mesajul transmis de premierul României, după moartea lui Emeric Ienei
Citește mai mult
Omagiul lui Ilie Bolojan Mesajul transmis de premierul României, după moartea lui Emeric Ienei     
„Mă ținea de mână prin baza din Ghencea” Amintirile lui Edi Iordănescu despre Emeric Ienei
Diverse
16:01
„Mă ținea de mână prin baza din Ghencea” Amintirile lui Edi Iordănescu despre Emeric Ienei
Citește mai mult
„Mă ținea de mână prin baza din Ghencea” Amintirile lui Edi Iordănescu despre Emeric Ienei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
New York alegeri zohran mamdani maratoane
Știrile zilei din sport
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Special
05.11
„Am vrut să mă sinucid” Mărturie tulburătoare: o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Citește mai mult
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Special
09:08
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Citește mai mult
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița:  „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Liga 2
09:59
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița: „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Citește mai mult
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița:  „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Liga Campionilor
10:50
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Citește mai mult
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:23
Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro
Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro
15:02
„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE
„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE
14:59
Genoa are un nou antrenor Echipa lui Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma
Genoa are un nou antrenor Echipa lui  Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma
14:36
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Top stiri din sport
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Liga Campionilor
10:44
Seară nebună în Ligă Interul lui Chivu învinge greu + Dragomir integralist într-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Citește mai mult
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Basel - FCSB  Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Europa League
11:53
Basel - FCSB Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Citește mai mult
Basel - FCSB  Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Diverse
05.11
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Citește mai mult
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League
Conference League
11:57
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League
Citește mai mult
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 23 rapid 18 Universitatea Craiova 34 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
06.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share