„Mă ținea de mână prin baza din Ghencea” Amintirile lui Edi Iordănescu despre Emeric Ienei
Edi Iordănescu a crescut sub ochi lui Emeric Ienei (foto: IMAGO)
„Mă ținea de mână prin baza din Ghencea" Amintirile lui Edi Iordănescu despre Emeric Ienei

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 05.11.2025, ora 16:01
alt-text Actualizat: 05.11.2025, ora 16:03
  • Fostul selecționer Edi Iordănescu (47 de ani) a transmis un mesaj plin de emoție după dispariția lui Emeric Ienei, antrenorul care a scris istorie la Steaua și care a avut un rol special și în propria sa copilărie.

Legătura dintre Edi Iordănescu și Emeric Ienei, decedat miercuri, 5 noiembrie, la 88 de ani, s-a format încă din anii copilăriei, în baza de la Ghencea, acolo unde tatăl său, Anghel Iordănescu, era secundul marelui antrenor.

Ultimul mesaj pentru națională Emeric Ienei, în iunie 2024, dialog cu GOLAZO.ro de la fereastra casei sale
Ultimul mesaj pentru națională Emeric Ienei, în iunie 2024, dialog cu GOLAZO.ro de la fereastra casei sale
Ultimul mesaj pentru națională Emeric Ienei, în iunie 2024, dialog cu GOLAZO.ro de la fereastra casei sale

Edi Iordănescu, mesaj emoționat după dispariția lui Emeric Ienei

Pentru Edi, nea Imi nu era doar o legendă a fotbalului românesc, ci o prezență caldă, un om pe care l-a privit mereu cu respect și afecțiune.

De aceea, dispariția lui Emeric Ienei l-a marcat profund pe fostul selecționer, care a transmis un mesaj plin de emoție și recunoștință.

„Un antrenor legendar, extraordinar, dar înainte de orice un om fantastic! Am amintiri cu dânsul încă de când aveam 5 ani și mă ținea de mână prin baza de la Ghencea, sau pe pantele de la Forban.

Condoleanțe familiei, Dumnezeu să-l odihnească și România să învețe să-și respecte legendele, valorile, mai mult atunci când sunt în viață, nu după aia! Toți am pierdut un mare om!”, a declarat Edi Iordănescu pentru GOLAZO.ro.

Edi Iordănescu a crescut în vestiarul Stelei ’86

La mijlocul anilor ’80, tatăl său, Anghel Iordănescu, era secundul lui Emeric Ienei la Steaua București, într-o perioadă care avea să ducă fotbalul românesc pe culmile Europei.

Edi era doar un copil, dar trăia totul din interiorul acelei familii de campioni. În pauzele meciurilor din Ghencea, se juca cu mingea pe teren, alături de Alin Stoica, fiul lui Tudorel Stoica, căpitanul Stelei.

Acolo, între tribune pline și marii jucători ai Stelei, Edi Iordănescu a prins gustul fotbalului adevărat.

Emeric Ienei, în 2024: „Edi Iordănescu… un prieten adevărat”

În timp, relația dintre Emeric Ienei și Edi Iordănescu a devenit una specială.

Anul trecut, cu puțin timp înainte de EURO 2024, întrebat de reporterii GOLAZO.ro, care l-au vizitat la Oradea, despre actualul selecționer, Emeric Ienei a vorbit cu aceeași căldură de odinioară.

„Edi Iordănescu… un prieten adevărat. Este neapărat nevoie ca el să meargă mai departe. E copilul unui antrenor de mare, mare valoare, a fost un fotbalist bun, acum continuă să crească, să fie un antrenor adevărat”.

Edi Iordănescu este liber de contract după ce a reziliat înțelegerea cu Legia Varșovia, pe 31 octombrie.

Ultima întâlnire Emeric Ienei - Loți Bölöni Imagine-testament a unei prietenii născute în vestiarul Stelei '86. Oradea, locul ultimei lor revederi
Diverse
13:51
Ultima întâlnire Emeric Ienei - Loți Bölöni Imagine-testament a unei prietenii născute în vestiarul Stelei ’86. Oradea, locul ultimei lor revederi
Ultima întâlnire Emeric Ienei - Loți Bölöni Imagine-testament a unei prietenii născute în vestiarul Stelei ’86. Oradea, locul ultimei lor revederi
Cătălin Țepelin Ienei, icoana noastră
Opinii
12:04
Cătălin Țepelin Ienei, icoana noastră
Cătălin Țepelin Ienei, icoana noastră

