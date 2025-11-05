Camp Nou, sold out! Barcelona revine acasă, pe 7 noiembrie. Fanii n-au vrut să rateze momentul

FC Barcelona a anunțat în urmă cu câteva zile că se va întoarce pe Camp Nou cu ocazia unui antrenament cu porțile deschise, pe 7 noiembrie.

Vestea i-a entuziasmat pe fani, care au epuizat biletele disponibile cu două zile înainte de eveniment.

În ultimii doi ani, de când au început lucrările de renovare pe Camp Nou, FC Barcelona a evoluat pe „Estadi Olimpic Lluis Companys”.

Camp Nou, sold out!

Vestea că echipa favorită se va întoarce pe terenul propriu după o lungă așteptare i-a entuziasmat pe fanii Barcelonei.

În doar câteva zile de la anunțul legat de antrenamentul de vineri, toate biletele au fost vândute. Anunțul a fost făcut chiar de clubul catalan pe site-ul oficial.

„Biletele pentru sesiunea de antrenament de la Spotify Camp Nou s-au epuizat

Entuziasmul legat de revenirea acasă a făcut ca stadionul să fie la capacitate maximă de 23.000 de locuri pentru vineri.

Biletele pentru sesiunea de antrenament cu porțile deschise a echipei masculine de fotbal FC Barcelona, care va avea loc vineri, 7 noiembrie, la Spotify Camp Nou, s-au epuizat în doar câteva zile de la punerea în vânzare.

Entuziasmul generat de revenirea acasă pentru a vedea echipa în acțiune a făcut ca capacitatea de 23.000 de locuri să fie atinsă, fanii fiind așezați în tribuna principală și Gol Sud, conform fazei 1A a reamenajării stadionului”, este o parte din comunicatul transmis de FC Barcelona pe site-ul oficial.

FOTO. În ce stadiu erau lucrările pe Camp Nou, la mijlocul lunii septembrie

Camp Nou va fi finalizat după ce se va termina de construit cel de-al treilea inel, zonele VIP și după ce va fi montat acoperișul. Stadionul va avea o capacitate maximă de 105.000 de locuri, urmând să fie cel mai mare stadion din Europa.

Pentru Barcelona urmează meciul de miercuri, din deplasare, împotriva celor de la Club Brugge, în cadrul rundei 4 din Liga Campionilor.

