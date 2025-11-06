„Cine este fotbalistul preferat?” Noul primar din New York a răspuns fără ezitare + Este fanul unei echipe din Premier League
Zohran Mamdani FOTO: IMAGO
„Cine este fotbalistul preferat?” Noul primar din New York a răspuns fără ezitare + Este fanul unei echipe din Premier League

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 06.11.2025, ora 19:05
alt-text Actualizat: 06.11.2025, ora 20:16
  • Zohran Mamdani (34 de ani), proaspăt ales primar al orașului New York, a dezvăluit echipa de fotbal pe care o susține.
  • Edilul a spus și cine sunt jucătorul și antrenorul preferat.

Zohran Mamdani, noul primar din New York, a fost prezent la un turneul de fotbal amator din oraș, „Cost of living classic”.

Zohran Mamdani este fanul unei echipe din Premier League

Edilul orașului american a fost întrebat care este fotbalistul său preferat. Atunci, Zohran Mamdani a răspuns fără ezitare: „Thierry Henry”.

Ulterior, a fost întrebat care este echipa sa favorită, la care politicianul de origine ugandeză a spus: „Arsenal!”.

Thierry Henry

În timpul copilăriei sale, Zohran Mamdani ar fi fost fascinat de Arsenalul lui Arsene Wenger, care a câștigat titlul Premier League în sezonul 2003-2004.

Unul dintre motivele atașamentului pentru „tunari” a fost prezența fotbaliștilor africani în lotul echipei de pe Emirates: Kolo Toure, Emmanuel Eboue și Lauren Etame-Mayer.

„Arsene Wenger a fost unul dintre primii antrenori care au adus jucători africani în echipă”, a spus edilul orașului New York, conform sport.es.

Cesc Fabregas, căpitanul ideal pentru Zohran Mamdani

După evenimentul din New York, Zohran Mamdani a dezvăluit cum ar arăta echipa lui preferată din toate timpurile.

Primarul îl consideră potrivit pentru rolul de căpitan pe Cesc Fabregas, iar atacantul pe care s-ar baza ar fi Ronaldo Nazario.

Echipa sa ideală ar fi pregătită de Arsene Wenger, antrenor care a petrecut 22 de sezoane pe banca „tunarilor”.

Sportul este una din marile pasiuni ale lui Zohran Mamdani

Zohran Mamdani a integrat sportul în campania sa politică pentru funcția de primar al orașului din Estul Statelor Unite.

Acesta a lansat petiția „Game over Greed” (n.r. în română - „Jocul deasupra lăcomiei” prin care cerea FIFA să plafoneze sumele biletelor de acces pentru meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026.

Motivul invocat ar fi ca lucrătorii străini și imigranții să aibă posibilitatea de a se bucura din tribune de turneul final.

2030 de dolari
este cel mai ieftin bilet pentru un meci la Cupa Mondială din 2026

