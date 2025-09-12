„Numai neadevăruri xenofobe!” Președintele Csikszereda, în fața Comisiei FRF: „Să-și depună demisiile! Mi-au spus că abuzez de toleranța românilor”

Zoltan Szondi (57 de ani), președintele celor de la FK Csikszereda, a reacționat după ce a fost chemat în fața Comisiei de Disciplină a FRF pentru a da explicații.

Oficialul susține că gruparea din Miercurea Ciuc „nu a încălcat nicio regulă sau lege”.

Csikszereda promovează Ținutul Secuiesc. Acesta a fost titlul articolului publicat de GOLAZO.ro la mijlocul lunii august.

Materialul prezenta faptele petrecute la Miercurea Ciuc, înainte de startul meciului Csikszereda - Universitatea Craiova 1-2, când jucătorii gazdelor au intrat pe teren alături de copii îmbrăcați în tricouri ce aveau imprimate soarele și semiluna, semnele Ținutului Secuiesc.

Zoltan Szondi, președinte Csikszereda: „ Mi-au explicat că abuzez de toleranța românilor”

Conducerea FRF ar fi trebuit să clarifice situația, nu să inițieze proceduri bazate pe „rapoarte obscure”, susține conducătorul ciucanilor.

„Am fost complet, total șocat să aflu că secretarul general al FRF ne-a reclamat personal comisiei disciplinare, deoarece o persoană privată care și-a obținut informațiile de pe un site numit GOLAZO.ro și de la Forumul Civil al Românilor din Harghita și Covasna a raportat cazul din auzite. Evident, nu au fost la fața locului ”, a declarat Zoltan Szondi, potrivit sport.szekelyhon.ro.

Secretarul general al Federației este angajatul nostru, deoarece cluburile alcătuiesc Federația. Raportează ceva ce el, în calitate de secretar general, ar trebui să știe că nu este împotriva regulamentului Zoltan Szondi, președinte FK Csikszereda

Conducătorul harghitenilor susține că a avut parte de o primire ostilă la București, unde membrii Comisiei de Disciplină nu au realizat nici formalitățile diplomatice.

„Drept urmare, nici măcar în ziua de azi nu știu cu cine am petrecut trei sau patru ore din viața mea, pentru că subliniez: nu s-au prezentat, nu au dat mâna cu mine, nici măcar când și-au luat rămas bun”, a continuat Szondi.

Acesta susține că motivul pentru care sancțiunea a fost aplicată ar fi sensibilitatea fanilor față de integritatea națională, motiv pentru care inscripțiile Ținutului Secuiesc sau steagul Ungariei pot fi considerate ofensatoare.

Președintele celor de la Csikszereda consideră că oficialii FRF trec cu vederea alte delicte ale suporterilor din România.

„La urma urmei, la fiecare meci al echipei naționale, de fiecare dată, fanii cer pe tonuri obscene ca președintele asociației și conducerea să demisioneze. Ei cer acest lucru mult mai des decât ca maghiarii să părăsească țara.

Dacă sensibilitatea fanilor este standard, atunci ar trebui să-și depună demisiile. Totul a fost suprarealist. Au spus că nu am înțeles că nu era vorba de legi, de regulamente, ci de sensibilitatea fanilor Rapid, Dinamo și a tuturor.

Mi-au explicat că abuzez de toleranța românilor, pentru că ei ne dau toate drepturile. Nu vreau să exagerez, dar practic au spus toate neadevărurile xenofobe, care urăsc maghiarismul, pe care regretatul Vadim Tudor le-a oficializat în discursul public românesc, nu au omis nimic”, a conchis Szondi.

Pur și simplu nu-mi venea să cred că această comisie, a celei mai importante asociații sportive din România, este la acest nivel Zoltan Szondi, președinte FK Csikszereda

Secretarul general al FRF a sesizat Comisia de Disciplină

După partida dintre Csikszereda și Universitatea Craiova, 1-2, GOLAZO.ro a întrebat conducerea FRF cum se poziționează față de cele petrecute la Miercurea Ciuc și dacă acceptă strategia clubului harghitean.

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, putem confirma că secretarul general al FRF, Radu Vișan, a sesizat Comisia de Disciplină. Astfel, fiind un dosar pe masa Comisiei, nu putem face alte comentarii”.

FRF reclamă încălcarea articolului 54 din Regulamentul Disciplinar, care se referă la Rasism, Xenofobie, Discriminare, Denigrare.

Clubul din Miercurea Ciuc, la fel ca Sepsi, obișnuiește să afișeze semnele Ținutului Secuiesc, steagul Ungariei Mari, dar și mesaje în limba maghiară.

74% din populația orașului Miercurea Ciuc este formată din secui, potrivit recensământului realizat în urmă cu 4 ani

De asemenea, înaintea startului partidelor de pe stadionul Municipal din Miercurea-Ciuc, suporterii gazdelor cântă imnul Ținutului Secuiesc, provenit din cântecul popular al secuilor „Doamne, nu lăsa să piară Ardealul”.

MAE în 2023: „Nu există unitate administrativ-teritorială Ținutul Secuiesc”

„Ținutul Secuiesc nu e recunoscut, ca denumire oficială pentru o anumită zonă din România, de către instituțiile abilitate din România.

În urmă cu 2 ani și jumătate, când chiar a existat o controversă în spațiul public pe acest subiect, Ministerul de Externe a avut o poziție oficială, reflectată în mass-media.

«În România nu există nici o unitate administrativ-teritorială cu denumirea Ținutul Secuiesc şi deci nici îndreptățirea la vreun însemn oficial specific» ”, a fost comunicatul MAE în februarie 2023.

Ținutul Secuiesc e zona pe care o parte a etnicilor maghiari, în special secuii, o plasează în principal în Transilvania.

Teritoriile sunt plasate în mai multe județe din Harghita, Mureș, Covasna, Alba, Cluj, dar și unele zone din Neamț și Bacău.

