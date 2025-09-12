„Numai neadevăruri xenofobe!” Președintele Csikszereda, în fața Comisiei FRF: „Să-și depună demisiile! Mi-au spus că abuzez de toleranța românilor”
Zoltan Szondi FOTOMontaj: GOLAZO.ro / FOTO: SportPictures
Superliga

„Numai neadevăruri xenofobe!” Președintele Csikszereda, în fața Comisiei FRF: „Să-și depună demisiile! Mi-au spus că abuzez de toleranța românilor”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 12.09.2025, ora 21:44
alt-text Actualizat: 12.09.2025, ora 21:45
  • Zoltan Szondi (57 de ani), președintele celor de la FK Csikszereda, a reacționat după ce a fost chemat în fața Comisiei de Disciplină a FRF pentru a da explicații.
  • Oficialul susține că gruparea din Miercurea Ciuc „nu a încălcat nicio regulă sau lege”.

Csikszereda promovează Ținutul Secuiesc. Acesta a fost titlul articolului publicat de GOLAZO.ro la mijlocul lunii august.

Materialul prezenta faptele petrecute la Miercurea Ciuc, înainte de startul meciului Csikszereda - Universitatea Craiova 1-2, când jucătorii gazdelor au intrat pe teren alături de copii îmbrăcați în tricouri ce aveau imprimate soarele și semiluna, semnele Ținutului Secuiesc.

Csikszereda, sancționată  Gruparea din Miercurea Ciuc, amendată pentru consum de alcool pe stadion! Ce suspendare a primit Aly Abeid, după ce l-a pocnit pe Șut
Citește și
Csikszereda, sancționată Gruparea din Miercurea Ciuc, amendată pentru consum de alcool pe stadion! Ce suspendare a primit Aly Abeid, după ce l-a pocnit pe Șut
Citește mai mult
Csikszereda, sancționată  Gruparea din Miercurea Ciuc, amendată pentru consum de alcool pe stadion! Ce suspendare a primit Aly Abeid, după ce l-a pocnit pe Șut

Zoltan Szondi, președinte Csikszereda: „Mi-au explicat că abuzez de toleranța românilor

Conducerea FRF ar fi trebuit să clarifice situația, nu să inițieze proceduri bazate pe „rapoarte obscure”, susține conducătorul ciucanilor.

„Am fost complet, total șocat să aflu că secretarul general al FRF ne-a reclamat personal comisiei disciplinare, deoarece o persoană privată care și-a obținut informațiile de pe un site numit GOLAZO.ro și de la Forumul Civil al Românilor din Harghita și Covasna a raportat cazul din auzite. Evident, nu au fost la fața locului”, a declarat Zoltan Szondi, potrivit sport.szekelyhon.ro.

Secretarul general al Federației este angajatul nostru, deoarece cluburile alcătuiesc Federația. Raportează ceva ce el, în calitate de secretar general, ar trebui să știe că nu este împotriva regulamentului Zoltan Szondi, președinte FK Csikszereda

Conducătorul harghitenilor susține că a avut parte de o primire ostilă la București, unde membrii Comisiei de Disciplină nu au realizat nici formalitățile diplomatice.

„Drept urmare, nici măcar în ziua de azi nu știu cu cine am petrecut trei sau patru ore din viața mea, pentru că subliniez: nu s-au prezentat, nu au dat mâna cu mine, nici măcar când și-au luat rămas bun”, a continuat Szondi.

Acesta susține că motivul pentru care sancțiunea a fost aplicată ar fi sensibilitatea fanilor față de integritatea națională, motiv pentru care inscripțiile Ținutului Secuiesc sau steagul Ungariei pot fi considerate ofensatoare.

Președintele celor de la Csikszereda consideră că oficialii FRF trec cu vederea alte delicte ale suporterilor din România.

„La urma urmei, la fiecare meci al echipei naționale, de fiecare dată, fanii cer pe tonuri obscene ca președintele asociației și conducerea să demisioneze. Ei cer acest lucru mult mai des decât ca maghiarii să părăsească țara.

Dacă sensibilitatea fanilor este standard, atunci ar trebui să-și depună demisiile. Totul a fost suprarealist. Au spus că nu am înțeles că nu era vorba de legi, de regulamente, ci de sensibilitatea fanilor Rapid, Dinamo și a tuturor.

Mi-au explicat că abuzez de toleranța românilor, pentru că ei ne dau toate drepturile. Nu vreau să exagerez, dar practic au spus toate neadevărurile xenofobe, care urăsc maghiarismul, pe care regretatul Vadim Tudor le-a oficializat în discursul public românesc, nu au omis nimic”, a conchis Szondi.

Pur și simplu nu-mi venea să cred că această comisie, a celei mai importante asociații sportive din România, este la acest nivel Zoltan Szondi, președinte FK Csikszereda

Secretarul general al FRF a sesizat Comisia de Disciplină

După partida dintre Csikszereda și Universitatea Craiova, 1-2, GOLAZO.ro a întrebat conducerea FRF cum se poziționează față de cele petrecute la Miercurea Ciuc și dacă acceptă strategia clubului harghitean.

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, putem confirma că secretarul general al FRF, Radu Vișan, a sesizat Comisia de Disciplină. Astfel, fiind un dosar pe masa Comisiei, nu putem face alte comentarii”.

FRF reclamă încălcarea articolului 54 din Regulamentul Disciplinar, care se referă la Rasism, Xenofobie, Discriminare, Denigrare.

Clubul din Miercurea Ciuc, la fel ca Sepsi, obișnuiește să afișeze semnele Ținutului Secuiesc, steagul Ungariei Mari, dar și mesaje în limba maghiară.

74%
din populația orașului Miercurea Ciuc este formată din secui, potrivit recensământului realizat în urmă cu 4 ani

De asemenea, înaintea startului partidelor de pe stadionul Municipal din Miercurea-Ciuc, suporterii gazdelor cântă imnul Ținutului Secuiesc, provenit din cântecul popular al secuilor „Doamne, nu lăsa să piară Ardealul”.

MAE în 2023: „Nu există unitate administrativ-teritorială Ținutul Secuiesc”

„Ținutul Secuiesc nu e recunoscut, ca denumire oficială pentru o anumită zonă din România, de către instituțiile abilitate din România.

În urmă cu 2 ani și jumătate, când chiar a existat o controversă în spațiul public pe acest subiect, Ministerul de Externe a avut o poziție oficială, reflectată în mass-media.

«În România nu există nici o unitate administrativ-teritorială cu denumirea Ținutul Secuiesc şi deci nici îndreptățirea la vreun însemn oficial specific»”, a fost comunicatul MAE în februarie 2023.

Ținutul Secuiesc e zona pe care o parte a etnicilor maghiari, în special secuii, o plasează în principal în Transilvania.

Teritoriile sunt plasate în mai multe județe din Harghita, Mureș, Covasna, Alba, Cluj, dar și unele zone din Neamț și Bacău.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Nationala
14:52
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Citește mai mult
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
FRF reclamă promovarea Ținutului Secuiesc Csikszereda, judecată pentru controversa de la meciul cu Craiova. Ce sancțiuni riscă + Reacția nervoasă a președintelui
Superliga
13:11
FRF reclamă promovarea Ținutului Secuiesc Csikszereda, judecată pentru controversa de la meciul cu Craiova. Ce sancțiuni riscă + Reacția nervoasă a președintelui
Citește mai mult
FRF reclamă promovarea Ținutului Secuiesc Csikszereda, judecată pentru controversa de la meciul cu Craiova. Ce sancțiuni riscă + Reacția nervoasă a președintelui

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
comisia de disciplina tinutul secuiesc csikszereda Zoltán Szondi
Știrile zilei din sport
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Nationala
16:03
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Citește mai mult
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Campionate
11:57
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Citește mai mult
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Superliga
14:31
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Citește mai mult
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Diverse
15:50
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Citește mai mult
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:20
„Nu-i port pică tatălui meu” Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine”
„Nu-i port pică tatălui meu”  Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine”
18:53
Kopic explică Tehnicianul lui Dinamo, despre gestul făcut la fiecare meci: „Nu e marketing”
Kopic explică Tehnicianul lui Dinamo, despre gestul făcut la fiecare meci: „Nu e marketing”
18:11
Nations League 2026-2027 S-au stabilit urnele! Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți
Nations League 2026-2027  S-au stabilit urnele! Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți
17:40
Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute
Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Top stiri din sport
Stadion legendar transformat în parc    Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Diverse
16:17
Stadion legendar transformat în parc Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Citește mai mult
Stadion legendar transformat în parc    Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
Diverse
16:46
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
Citește mai mult
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
Superliga
12.09
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
Citește mai mult
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”
Campionate
10:46
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”
Citește mai mult
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 12 rapid 14 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
13.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share