„Să nu uităm cazul lui Sepsi” Zoran Mitrov nu mai are speranțe pentru play-off, după eșecul cu U Cluj: „Așa e când nu ești corect cu fotbalul”

FC Botoșani - U Cluj 1-3. Zoran Mitrov (24 de ani) a oferit o primă reacție după eșecul de pe teren propriu din etapa #28 a Ligii 1.

Moldovenii au bifat 3 eșecuri în ultimele 4 etape, iar Mitrov crede că șansele pentru accederea play-off sunt zero în acest moment.

Atacantul de la Botoșani crede că s-a produs o ruptură a grupului după pauza de iarnă, motiv pentru care echipa a ajuns în această situație.

„Nu știu, de când am venit din vacanță și noi ne întrebăm ce se întâmplă.

Cred că am intrat pe vârfuri în unele meciuri, ne-am crezut deja în play-off și uite că, din păcate, fotbalul nu e chiar așa. Dacă nu-l tratezi serios, se întâmplă să nu fie cum crezi tu.

Cum am spus, rămâne doar să ne pregătim și să ne batem pentru play-out. Și să nu uităm cazul lui Sepsi de anul trecut (n.r. a terminat pe locul 7 sezonul regular și a retrogradat direct la finalul sezonului, de pe locul 15).

Când nu ești corect cu fotbalul și cu tine, mingea nu intră în poartă doar așa.

Cred că nu am mai fost un grup unit, cum am fost până acum. Cred că fiecare a luat-o pe alt drum și se vede în punctele pe care le-am acumulat în această iarnă.

De mâine trebuie să ne gândim la ce vom face de acum încolo. Pentru că, așa cum am spus, play-off-ul s-a cam terminat pentru noi”, a declarat Mitrov, la Digi Sport.

Clasamentul din Liga 1 în acest moment

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 27 53 2 Dinamo 27 52 3 Rapid 27 49 4 U Cluj 28 48 5 CFR Cluj 27 44 6 FC Argeș 27 43 7 FC Botoșani 28 42 8 UTA Arad 28 42 9 Oțelul Galați 28 41 10 FCSB 27 40 11 Farul Constanța 27 37 12 Petrolul Ploiești 27 28 13 Csikszereda 27 25 14 Unirea Slobozia 27 24 15 Hermannstadt 27 17 16 Metaloglobus 27 11

