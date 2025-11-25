Întăriri la Rapid Mauro Pederzoli, în discuții cu un mijlocaș important din Italia: „Prima întâlnirea a fost bună”

Robert Niță (48 de ani), fost jucător la Rapid, a dezvăluit că giuleștenii ar avea în plan transferul unui jucător din Italia.

Directorul sportiv Mauro Pederzoli ar fi vorbit personal cu un jucător de profil „număr 10”, care a fost și atenția celor de la Genoa.

Rapid a pierdut derby-ul cu CFR Cluj din etapa #17, însă rămâne prima în clasament și urmărește să aducă întăriri pentru a doua jumătate a sezonului.

Robert Niță: „Mauro Pederzoli a discutat cu un număr 10”

„De lucrat la transferuri, se lucrează. Mauro, directorul sportiv al echipei, împreună cu Gâlcă sunt mereu în contact. Mauro Pederzoli a fost săptămâna trecută în Italia, deja a discutat cu un jucător acolo personal. A discutat cu un număr 10, este dorința expresă a lui Costel Gâlcă.

Este un jucător care a lăsat o impresie bună în Italia, sperăm ca și jucătorul să-și dorească. De asta s-a și deplasat Mauro în Italia, să-i prezinte proiectul, să-i spună ce înseamnă Rapid.

Prima întâlnire a fost bună, acum să vedem mai departe. E greu să aduci un jucător din Italia să vină în România. OK, atrage orașul, atrag și suporterii, i s-a pus clipul de prezentare jucătorului. I-au fost prezentate imagini cu bazele de pregătire, suporterii. Se fac eforturi”, a declarat Robert Niță, potrivit fanatik.ro.

Întrebat dacă este vorba de un jucător din lotul celor de la Genoa, cealaltă formație patronată de Dan Șucu, Niță a transmis:

„Nu se pune problema ca vreun jucător din lotul celor de la Genoa să vină la Rapid, dar jucători care sunt în atenția celor de la Genoa, în departamentul lor de scounting, sunt într-o bază de date comună cu Rapid. Iar jucătorul de care vorbim a fost și în atenția lui Genoa”.

