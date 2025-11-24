„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid” +7 foto
Leo Grozavu FOTO: SportPictures
Superliga

„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”

Gabriel Neagu
Publicat: 24.11.2025, ora 23:35
alt-text Actualizat: 24.11.2025, ora 23:35
  • FC Botoșani - Dinamo 1-1. Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul gazdelor, este mulțumit de forma echipei, deși a ratat șansa de a urca pe primul loc.
  • Tehnicianul echipei din Moldova a analizat șansele „câinilor” la titlul de campioană.

FC Botoșani a punctat prin Sebastian Mailat, în minutul 44, iar replica celor de la Dinamo a sosit în minutul 76, când Raul Opruț a restabilit egalitatea.

FC Botoșani - Dinamo 1-1. Leo Grozavu: „Un rezultat echitabil”

La finalul partidei de pe teren propriu, Leo Grozavu și-a lăudat jucătorii.

„Un meci frumos între două echipe care sunt în partea superioară a clasamentului. Un meci de luptă, de determinare, un meci cu multe faze de poartă, ocazii și de-o parte și de cealaltă, câte un gol de fiecare parte. Cred că, până la urmă, un rezultat echitabil.

Am întâlnit o echipă foarte bună. Așa cum puteam să câștigăm jocul, puteam să și pierdem. Una peste alta, felicitări băieților pentru ce au arătat, astăzi, pe teren.
Și pentru tot ce au făcut până în momentul de față.

Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim aici. Trebuie să continuăm cu aceiași linie, să luptăm în continuare”, a declarat Leo Grozavu, la Prima Sport.

FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures
FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures

Leo Grozavu: „Nu mai puneți gaz pe foc”

Tehnicianul echipei moldave susține că este o atmosferă bună în vestiarul echipei, deși există presiune asupra echipei.

„Lumea-i nemulțumită, am văzut. S-a scris că: «Grozavu are 3 meciuri fără victorie». Grozavu, care antrenează Real Madrid, are 3 meciuri fără victorie. Suntem Botoșani, facem și noi ce putem. Ne străduim.

Alții fac selecții, noi... antrenăm și noi cât putem. Suntem echipa de pe locul 2 în momentul de față, ce putem face?

Există tot timpul gaz pe foc. Nu mai puneți gaz pe foc, că la Botoșani e liniște”.

Leo Grozavu: „Dinamo are șanse crescute la campionat”

Antrenorul celor de la FC Botoșani crede că Dinamo se va lupta pentru titlul de campioană al României:

„Am întâlnit o echipă foarte bună. Din punctul meu de vedere, Dinamo anul ăsta, la ce a arătat astăzi, cred că are șanse crescute să se bată la campionat”.

VIDEO. Supergolul marcat de Mailat din voleu, în Botoșani - Dinamo 1-1

Clasamentul în Liga 1

PozițiaEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1735
2FC Botoșani1733
3U Craiova1732
4Dinamo1731
5FC Argeș1727
6Farul Constanța1726
7Oțelul Galați1724
8U Cluj1723
9UTA Arad1722
10FCSB1721
11CFR Cluj1719
12Unirea Slobozia1718
13Petrolul Ploiești1716
14Csikszereda1716
15Hermannstadt1712
16Metaloglobus București178

