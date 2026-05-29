Scene horror pe terenul de baschet VIDEO. Accidentare înfiorătoare suferită de căpitanul echipei » Colegii și-au pus mâinile în cap

Felipe Soler, jucător al echipei Piratas de Bogota, a suferit o accidentare teribilă în ultimul meci disputat în play-off-ul primei ligi de baschet din Columbia.

Piratas a întâlnit Toros del Valle în semfinalele play-off-ului, unde a fost eliminată, însă partida a fost marcată de momentele de panică aduse de accidentarea căpitanului echipei.

Felipe Soler, accidentare horror în prima ligă de baschet din Columbia

Soler impresionase prin jocul său și coșurile reușite în cea de-a treia partidă a semifinalei, însă lucrurile s-au încheiat rău pentru baschetbalistul de la Piratas.

Acesta a sărit în preajma coșului advers, pentru a recupera o minge în urma unei aruncări a unui coechipier, a alunecat la aterizare, iar piciorul său s-a îndoit spre interior, într-un mod complet nefiresc.

Colegii săi au făcut semne disperate pentru intrarea personalului medical, în timp ce mulți au fost surprinși cu mâinile în cap, îngroziți de accidentarea suferită de Soler.

Jucătorul a fost scos de pe teren, medicii i-au imobilizat piciorul, fiind apoi scos pe targă de pe teren, în timp ce fanii l-au aplaudat în picioare, informează elcolombiano.com.

Totuși, înainte de a merge la spital, Felipe a cerut să meargă la vestiar, iar, potrivit antrenorului Jose Tapia, le-a mulțumit coechipierilor săi pentru dăruirea lor și pentru sezonul bun pe care l-au făcut.

Ulterior, clubul a transmis că Soler s-a ales cu o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și o leziune la meniscul genunchiului stâng, potrivit marca.com.

#LigaBaloncestoXSeñal 🏀 | PIR 85-84 TOR | 4TH



¡Una lástima! Lamentable lesión de Felipe Soler, el estandarte de Piratas sufrió una fuerte caída sobre su rodilla ¡Pronta recuperación al bogotano!



— Señal Deportes (@SenalDeportes) May 27, 2026

Piratas a fost eliminată în cele din urmă de Toros, scor 0-3 la general, iar drumul echipei s-a oprit în penultimul act.

