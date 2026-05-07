De la Zidane la Yamal VIDEO Fotbalul de cartier și starurile, în prim-plan în noul spot spectaculos de promovare a  Cupei Mondiale
Lionel Messi și Bad Bunny/ Foto: news.adidas.com
Campionatul Mondial

De la Zidane la Yamal VIDEO Fotbalul de cartier și starurile, în prim-plan în noul spot spectaculos de promovare a Cupei Mondiale

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 07.05.2026, ora 20:38
alt-text Actualizat: 07.05.2026, ora 20:39
  • Jucători în activitate precum Lionel Messi (38 de ani), Jude Bellingham (22 de ani) și Lamine Yamal (18 ani) sau legende ca Zinedine Zidane (53 de ani), David Beckham (51 de ani) și Alessandro Del Piero (51 de ani) sunt protagoniștii noii campanii lansate de Adidas.

Au mai rămas doar 35 de zile până la startul Cupei Mondiale, iar Adidas a lansat campania „Backyard Legends”.

Scurtmetrajul de 5 minute e inspirat din cultura fotbalului jucat liber, fără presiune, în parcări, pe terenuri improvizate sau în cartiere

Transfer-surpriză pentru Chiricheș Formația cu care este așteptat să semneze după despărțirea de FCSB:  „În fruntea listei”
Citește și
Transfer-surpriză pentru Chiricheș Formația cu care este așteptat să semneze după despărțirea de FCSB: „În fruntea listei”
Citește mai mult
Transfer-surpriză pentru Chiricheș Formația cu care este așteptat să semneze după despărțirea de FCSB:  „În fruntea listei”

Adidas a lansat campania „Backyard Legends”

Producția îi are în prim-plan pe actorul Timothée Chalamet, cântărețul Bad Bunny și sportivii Lionel Messi, Lamine Yamal, Jude Bellingham și Trinity Rodman.

Povestea îl urmărește pe Chalamet încercând să formeze o echipă capabilă să învingă un trio legendar de jucători locali, considerați de neînvins de generații.

Filmul face și trimiteri nostalgice către anii ’90, cu referințe la nume uriașe ale unor jucători retrași, precum Zinedine Zidane, David Beckham și Alessandro Del Piero, readuși în prim-plan ca jucători, cu ajutorul inteligenței artificiale.

Vizual, campania combină estetica street fotbalului clasic cu efecte moderne și un soundtrack retro, mizând pe ideea că pasiunea pentru joc începe departe de marile stadioane.

În film apar pentru scurt timp și jucători precum Ousmane Dembélé, Pedri, Florian Wirtz și Santiago Giménez.

Campania face parte din pregătirile adidas pentru FIFA World Cup 2026, unde brandul va fi furnizor oficial al mingii de joc și sponsor tehnic pentru 14 echipe naționale.

„Obișnuiam să visez să joc alături de acești jucători, știi, jucam la Pier 40 (n.r. o locație din New York) când eram copil și mă gândeam la loviturile libere ale lui Beckham, la golurile lui Del Piero și la voleurile lui Zidane, încercând să le imit în felul meu.

Sunt un tradiționalist, nu știu de «soccer», eu știu de fotbal și abia aștept Cupa Mondială din vara aceasta”, a declarat Timothee Chalamet, citat de news.adidas.com.

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

Citește și

Ultrașii lui Dinamo nu intră la meci Decizie radicală, după anunțul clubului legat de noua siglă
Superliga
17:26
Ultrașii lui Dinamo nu intră la meci Decizie radicală, după anunțul clubului legat de noua siglă
Citește mai mult
Ultrașii lui Dinamo nu intră la meci Decizie radicală, după anunțul clubului legat de noua siglă
„M-a surprins foarte mult asta” VIDEO. Ladislau Boloni, uluit că fostul său coleg de la Steaua nu a fost luat în calcul pentru funcția de selecționer al României
Nationala
16:40
„M-a surprins foarte mult asta” VIDEO. Ladislau Boloni, uluit că fostul său coleg de la Steaua nu a fost luat în calcul pentru funcția de selecționer al României
Citește mai mult
„M-a surprins foarte mult asta” VIDEO. Ladislau Boloni, uluit că fostul său coleg de la Steaua nu a fost luat în calcul pentru funcția de selecționer al României

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Cupa Mondiala lionel messi adidas Jude Bellingham lamine yamal
Știrile zilei din sport
 „Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla,  sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
Liga Campionilor
07.05
„Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla, sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
Citește mai mult
 „Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla,  sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
Sechestru la Dinamo ANAF a blocat zeci de bunuri ale clubului , inclusiv echipamente medicale, media și studioul 48 TV
Superliga
07.05
Sechestru la Dinamo ANAF a blocat zeci de bunuri ale clubului, inclusiv echipamente medicale, media și studioul 48 TV
Citește mai mult
Sechestru la Dinamo ANAF a blocat zeci de bunuri ale clubului , inclusiv echipamente medicale, media și studioul 48 TV
„N-am mai văzut asta în viața mea” Doi antrenori mondiali de legendă au comentat victoria Stelei în fața Barcelonei: „Au uitat ceva”
Liga Campionilor
07.05
„N-am mai văzut asta în viața mea” Doi antrenori mondiali de legendă au comentat victoria Stelei în fața Barcelonei: „Au uitat ceva”
Citește mai mult
„N-am mai văzut asta în viața mea” Doi antrenori mondiali de legendă au comentat victoria Stelei în fața Barcelonei: „Au uitat ceva”
 Plan dejucat  FOTO. Ce a găsit jandarmeria pe Ghencea, în dispozitivele pentru persoane cu dizabilități
Liga 2
07.05
Plan dejucat FOTO. Ce a găsit jandarmeria pe Ghencea, în dispozitivele pentru persoane cu dizabilități
Citește mai mult
 Plan dejucat  FOTO. Ce a găsit jandarmeria pe Ghencea, în dispozitivele pentru persoane cu dizabilități
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:54
Rațiu, în finala Conference League Pe cine înfruntă Rayo în ultimul act și când este programată partida
Rațiu, în finala Conference League Pe cine înfruntă Rayo în ultimul act și când este programată partida
22:39
Ratează El Clasico din cauza bătăii! Valverde va fi absent cu Barcelona, clubul a deschis o anchetă: „A fost găsit de colegi leșinat pe podea”
Ratează El Clasico din cauza bătăii! Valverde va fi absent cu Barcelona, clubul a deschis o anchetă: „A fost găsit de colegi leșinat pe podea”
19:27
„Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla, sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
 „Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla,  sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
23:37
„Nici acum nu realizăm” VIDEO. Legendele Stelei '86, la 40 de ani de la câștigarea CCE: „I-a zis lui Loți «Nu se poate, voi erați drogați atunci!»”
„Nici acum nu realizăm” VIDEO. Legendele Stelei '86, la 40 de ani de la câștigarea CCE: „I-a zis lui Loți «Nu se poate, voi erați drogați atunci!»”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Top stiri
FRH reacționează  Ce spune Bogdan Voina, după ce directorul tehnic al Federației a fost surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare 
Handbal
07.05
FRH reacționează Ce spune Bogdan Voina, după ce directorul tehnic al Federației a fost surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare
Citește mai mult
FRH reacționează  Ce spune Bogdan Voina, după ce directorul tehnic al Federației a fost surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare 
Soția și fiica lui Duckadam, la Sevilla   Familia legendarului portar a mers pe stadionul unde Helmut a scris istorie în 1986
Special
07.05
Soția și fiica lui Duckadam, la Sevilla Familia legendarului portar a mers pe stadionul unde Helmut a scris istorie în 1986
Citește mai mult
Soția și fiica lui Duckadam, la Sevilla   Familia legendarului portar a mers pe stadionul unde Helmut a scris istorie în 1986
Golul anului în România FOTO. Alin Techereș, reușită de premiul Puskas în meciul cu Steaua
Liga 2
07.05
Golul anului în România FOTO. Alin Techereș, reușită de premiul Puskas în meciul cu Steaua
Citește mai mult
Golul anului în România FOTO. Alin Techereș, reușită de premiul Puskas în meciul cu Steaua
Primul magazin lululemon se deschide în iunie în Băneasa Shopping City. Brandul aduce la București articole pentru yoga, golf sau alte sporturi
B365
06.05
Primul magazin lululemon se deschide în iunie în Băneasa Shopping City. Brandul aduce la București articole pentru yoga, golf sau alte sporturi
Citește mai mult
Primul magazin lululemon se deschide în iunie în Băneasa Shopping City. Brandul aduce la București articole pentru yoga, golf sau alte sporturi

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 36 rapid 26 Universitatea Craiova 32 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
08.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share