Jucători în activitate precum Lionel Messi (38 de ani), Jude Bellingham (22 de ani) și Lamine Yamal (18 ani) sau legende ca Zinedine Zidane (53 de ani), David Beckham (51 de ani) și Alessandro Del Piero (51 de ani) sunt protagoniștii noii campanii lansate de Adidas.

Au mai rămas doar 35 de zile până la startul Cupei Mondiale, iar Adidas a lansat campania „Backyard Legends”.

Scurtmetrajul de 5 minute e inspirat din cultura fotbalului jucat liber, fără presiune, în parcări, pe terenuri improvizate sau în cartiere

Adidas a lansat campania „Backyard Legends”

Producția îi are în prim-plan pe actorul Timothée Chalamet, cântărețul Bad Bunny și sportivii Lionel Messi, Lamine Yamal, Jude Bellingham și Trinity Rodman.

Povestea îl urmărește pe Chalamet încercând să formeze o echipă capabilă să învingă un trio legendar de jucători locali, considerați de neînvins de generații.

Filmul face și trimiteri nostalgice către anii ’90, cu referințe la nume uriașe ale unor jucători retrași, precum Zinedine Zidane, David Beckham și Alessandro Del Piero, readuși în prim-plan ca jucători, cu ajutorul inteligenței artificiale.

Vizual, campania combină estetica street fotbalului clasic cu efecte moderne și un soundtrack retro, mizând pe ideea că pasiunea pentru joc începe departe de marile stadioane.

În film apar pentru scurt timp și jucători precum Ousmane Dembélé, Pedri, Florian Wirtz și Santiago Giménez.

Campania face parte din pregătirile adidas pentru FIFA World Cup 2026, unde brandul va fi furnizor oficial al mingii de joc și sponsor tehnic pentru 14 echipe naționale.

„Obișnuiam să visez să joc alături de acești jucători, știi, jucam la Pier 40 (n.r. o locație din New York) când eram copil și mă gândeam la loviturile libere ale lui Beckham, la golurile lui Del Piero și la voleurile lui Zidane, încercând să le imit în felul meu.

Sunt un tradiționalist, nu știu de «soccer», eu știu de fotbal și abia aștept Cupa Mondială din vara aceasta”, a declarat Timothee Chalamet, citat de news.adidas.com.

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport