Balotelli a ales Legendarul atacant pe care italianul îl consideră mai bun decât el

  • Mario Balotelli (35 de ani) a numit jucătorul pe care îl consideră mai bun decât el în cea mai în formă perioadă a carierei de profesionist.

Cunoscut pentru stilul său extravagant pe teren, dar și din afara lui, „SuperMario” este în continuare liber de contract după despărțirea de Genoa, de la începutul acestui an.

Fost atacant la echipe precum Liverpool, Inter, Manchester City sau AC Milan, Balotelli a primit o provocare din partea cotidianului italian Gazzetta dello Sport.

Mario Balotelli îl consideră pe Adriano mai bun decât el

Concret, fotbalistului în vârstă de 35 de ani i s-a cerut să tacă până când aude numele unui fotbalist mai bun decât el în cea mai în formă perioadă a carierei de profesionist.

Lista a inclus mai mulți coechipieri de-ai lui Balotelli, printre care: Sergio Aguero, Olivier Giroud, Edin Dzeko sau Alexandre Pato.

Italianul l-a numit pe Adriano, în cele din urmă.

Balotelli și legendarul atacant brazilian au fost coechipieri la Inter, în sezonul 2008 - 2009. Au jucat împreună un singur meci. Se întâmpla pe 1 martie 2009, când milanezii remizau, scor 3-3, cu AS Roma, într-o partidă din Serie A.

Cel mai bun moment al carierei pentru Balotelli

Mario Balotelli a avut mai multe perioade în care forma sa a fost una extraordinară.

Când vine vorba despre cel mai bun sezon al atacantului italian, stagiunea 2011 - 2012, când marca 17 goluri pentru Manchester City, în toate competițiile, e cea indicată de unii dintre microbiști.

Alții merg pe stagiunea 2017 - 2018. Atunci, Balotelli evolua pentru Nice, în Ligue 1, și reușea unul dintre cele mai prolifice sezoane ale sale, cu 18 goluri marcate.

224
de goluri a marcat Balotelli în 537 de meciuri jucate pentru echipele de club și naționala Italiei

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share