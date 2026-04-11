Ciprian Marica (40 de ani) a postat un mesaj foarte emoționant la adresa lui Mircea Lucescu, antrenorul cu care a colaborat mai mulți ani în Ucraina.

Aproximativ 15.000 de oameni au avut posibilitatea de a-și lua adio de la Il Luce miercuri și joi, la Arena Națională, iar marele antrenor a fost înmormântat, vineri, la Cimitirul Bellu din București.

Ciprian Marica: „ Îți promit că voi încerca mereu să te fac mândru de mine!”

Marica și Lucescu au colaborat la Șahtior Donețk din 2004 până în 2007, după ce formația din Ucraina a plătit 5 milioane de euro pentru transferul său de la Dinamo.

„Ți-ar fi plăcut, nea Mircea, recunoștința pe care ai primit-o în sfârșit, acum, la plecare! O lume întreagă ți-a scandat numele.

Și ai lăsat lumii un nume greu, dar și o familie incredibilă, care ți-l va purta cu onoare generații întregi!

Ai mai lăsat mii și mii de copii de toate vârstele pe care i-ai învatat și i-ai îndrumat cu dragoste și pricepere.

O să ne lipsești enorm, nea Mircea! Eu, unul, îți promit că voi încerca mereu să te fac mândru de mine! Rămas bun!”, a scris Ciprian Marica, pe pagina de Facebook, alături de un colaj de poze cu legendarul tehnician.

În 2007, Marica a ajuns la Stuttgart, nemții achitând alte 7 milioane de euro pentru transferul atacantului.

26 de goluri a marcat Ciprian Marica în cele 118 meciuri disputate pentru Șahtior Donețk. A oferit și 17 pase de gol

Citește și

