A primit încrederea lui Spalletti Un român de 18 ani a fost inclus în premieră în lotul echipei mari a lui Juventus. Cine este Riccardo Radu

Portarul român Riccardo Radu (18 de ani) a fost inclus în lotul lui Juventus pentru partida cu Atalanta, programată în etapa #32 din Serie A.

Atalanta - Juventus se joacă astăzi, de la 21:45, în direct pe Digi Sport 3 și Prima Sport 2.

Cele două formații luptă pentru un loc în top 4, care să le asigure prezența în Liga Campionilor în sezonul viitor, iar România se bucură de prezența unui internațional în formația „bianconerilor”.

Riccardo Radu a fost convocat în premieră la echipa mare a lui Juventus

Legitimat la juniorii lui Juventus și titular la Primavera, românul în vârstă de 18 ani a primit astăzi încrederea lui Luciano Spalletti pentru a face pasul la echipa mare.

Tehnicianul italian a decis ca Radu să completeze echipa de portari, având în vedere absența lui Mattia Perin, care s-a accidentat în meciul cu Genoa și va rata deplasarea de la Bergamo, potrivit oggisportnotize.it.

Riccardo Radu s-a născut în 2007 la Torino și reprezintă unul dintre cei mai promițători jucători dintre tinerii lui Juventus.

Acesta a înregistrat 31 de apariții la Primavera, în care a încasat 36 de goluri și a adunat 12 meciuri fără gol primit, performanță care i-a adus atenția staff-ului tehnic al echipei de seniori.

🔎 I convocati di mister Luciano Spalletti per la trasferta di Bergamo 📜 #AtalantaJuve



Powered by @WhiteBit pic.twitter.com/6ImTHDH1fR — JuventusFC (@juventusfc) April 11, 2026

În plus, Riccardo Radu are și 5 selecții în echipele naționale al României, la nivel U17, U18 și U19.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport