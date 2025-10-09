Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului

Kyros Vassaras a avut miercuri in dialog cu reprezentanții echipelor din Liga 1

A recunoscut 3 penalty-uri neacordate pentru Rapid și FCSB și o mare eroare anti-Craiova

Invitația făcută cluburilor de către Kyros Vassaras, de a se întâlni la sediul FRF, a produs o asistență mare miercuri seară. Granzii au fost prezenți, iar 3 dintre candidatele la titlu au avut ca trimiși oamenii de forță: MM Stoica, Victor Angelescu, Cristi Balaj.

Ședința a durat mai bine de trei ore, iar Vassaras a prezentat inclusiv mare parte din fazele care au iscat cele mai importante controverse și polemici de pe parcursul actualului sezon. Și le-a oferit cluburilor părerea lui despre ce decizie s-ar fi impus.

Câteva dintre verdictele lui Vassaras

FCSB - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0

A spus că duelul care a fost premergător fazei penalty-ului obținut de Stoian, cel dintre Pantea și Matei la care Craiova a cerut fault, a fost unul corect și nu se impunea acordarea unei lovituri pentru olteni.

VIDEO. Faza penalty-ului acordat pentru FCSB

UNIVERSITATEA CRAIOVA - DINAMO 2-2

Vassaras a spus că trebuia eliminat și Armstrong, la faza la care Cojocaru i-a arătat roșu doar lui Bancu.

CFR CLUJ - FCSB 2-2

Trebuia dictat penalty la hențul comis de Păun la șutul spre poartă al lui Șut din minutul 81

Penalty la Păun în CFR Cluj - FCSB, scor 2-2 FOTO Captură Prima Sport

OȚELUL - RAPID 1-1

Rapid trebuia să primească un penalty la hențul comis în final de meci de Zhelev

CFR CLUJ - UNIREA SLOBOZIA 2-1

Vassaras a spus că golul victoriei, marcat de Sinyan, a fost corect acordat, în ciuda faptului că majoritatea experților au susținut că stoperul clujean l-a faultat pe portarul Gurău

FC ARGEȘ - RAPID 0-2

Rapid trebuia să primească un penalty la faultul comis de Tudose asupra lui Petrila

Faultul comis de Tudose asupra lui Petrila FOTO Captură Digi Sport

OȚELUL - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0

Șeful CCA a spus că nu se impunea penalty pentru Craiova în final de meci, atunci când Neicu a oprit mingea cu mâna, balon centrat de Mihnea Rădulescu

Momentul în care mingea atinge mâna lui Dan Neicu

U CLUJ - RAPID 0-0

Nu se impunea penalty la faza din final la care Rapid a cerut penalty, când Artean a oprit balonul cu mâna, mingea fiind trimisă din lovitură liberă

