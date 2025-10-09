Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului

- Kyros Vassaras a avut miercuri in dialog cu reprezentanții echipelor din Liga 1
- A recunoscut 3 penalty-uri neacordate pentru Rapid și FCSB și o mare eroare anti-Craiova
Invitația făcută cluburilor de către Kyros Vassaras, de a se întâlni la sediul FRF, a produs o asistență mare miercuri seară. Granzii au fost prezenți, iar 3 dintre candidatele la titlu au avut ca trimiși oamenii de forță: MM Stoica, Victor Angelescu, Cristi Balaj.
Ședința a durat mai bine de trei ore, iar Vassaras a prezentat inclusiv mare parte din fazele care au iscat cele mai importante controverse și polemici de pe parcursul actualului sezon. Și le-a oferit cluburilor părerea lui despre ce decizie s-ar fi impus.
Câteva dintre verdictele lui Vassaras
FCSB - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0
- A spus că duelul care a fost premergător fazei penalty-ului obținut de Stoian, cel dintre Pantea și Matei la care Craiova a cerut fault, a fost unul corect și nu se impunea acordarea unei lovituri pentru olteni.
UNIVERSITATEA CRAIOVA - DINAMO 2-2
- Vassaras a spus că trebuia eliminat și Armstrong, la faza la care Cojocaru i-a arătat roșu doar lui Bancu.
CFR CLUJ - FCSB 2-2
- Trebuia dictat penalty la hențul comis de Păun la șutul spre poartă al lui Șut din minutul 81
OȚELUL - RAPID 1-1
- Rapid trebuia să primească un penalty la hențul comis în final de meci de Zhelev
CFR CLUJ - UNIREA SLOBOZIA 2-1
- Vassaras a spus că golul victoriei, marcat de Sinyan, a fost corect acordat, în ciuda faptului că majoritatea experților au susținut că stoperul clujean l-a faultat pe portarul Gurău
FC ARGEȘ - RAPID 0-2
- Rapid trebuia să primească un penalty la faultul comis de Tudose asupra lui Petrila
OȚELUL - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0
- Șeful CCA a spus că nu se impunea penalty pentru Craiova în final de meci, atunci când Neicu a oprit mingea cu mâna, balon centrat de Mihnea Rădulescu
U CLUJ - RAPID 0-0
- Nu se impunea penalty la faza din final la care Rapid a cerut penalty, când Artean a oprit balonul cu mâna, mingea fiind trimisă din lovitură liberă