Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
La întâlnirea cu cluburile, Kyros Vassaras a lămurit marile controverse ale campionatului FOTO Montaj GOLAZO.ro
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului

Dan Udrea
Publicat: 09.10.2025, ora 09:00
  • Kyros Vassaras a avut miercuri in dialog cu reprezentanții echipelor din Liga 1
  • A recunoscut 3 penalty-uri neacordate pentru Rapid și FCSB și o mare eroare anti-Craiova

Invitația făcută cluburilor de către Kyros Vassaras, de a se întâlni la sediul FRF, a produs o asistență mare miercuri seară. Granzii au fost prezenți, iar 3 dintre candidatele la titlu au avut ca trimiși oamenii de forță: MM Stoica, Victor Angelescu, Cristi Balaj.

Ședința a durat mai bine de trei ore, iar Vassaras a prezentat inclusiv mare parte din fazele care au iscat cele mai importante controverse și polemici de pe parcursul actualului sezon. Și le-a oferit cluburilor părerea lui despre ce decizie s-ar fi impus.

Daniel Niculae, reacție savuroasă Ce a spus despre discuțiile din ședința de la CCA
Daniel Niculae, reacție savuroasă Ce a spus despre discuțiile din ședința de la CCA
Daniel Niculae, reacție savuroasă Ce a spus despre discuțiile din ședința de la CCA

Câteva dintre verdictele lui Vassaras

FCSB - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0

  • A spus că duelul care a fost premergător fazei penalty-ului obținut de Stoian, cel dintre Pantea și Matei la care Craiova a cerut fault, a fost unul corect și nu se impunea acordarea unei lovituri pentru olteni.

VIDEO. Faza penalty-ului acordat pentru FCSB

UNIVERSITATEA CRAIOVA - DINAMO 2-2

Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport
Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport

Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport
CFR CLUJ - FCSB 2-2

Penalty la Păun în CFR Cluj - FCSB, scor 2-2 FOTO Captură Prima Sport Penalty la Păun în CFR Cluj - FCSB, scor 2-2 FOTO Captură Prima Sport
Penalty la Păun în CFR Cluj - FCSB, scor 2-2 FOTO Captură Prima Sport

OȚELUL - RAPID 1-1

Rapid a cerut penalty la Galați Foto Captura Prima Sport (2).png
Rapid a cerut penalty la Galați Foto Captura Prima Sport (2).png

Rapid a cerut penalty la Galați Foto Captura Prima Sport (1).jpg Rapid a cerut penalty la Galați Foto Captura Prima Sport (1).png Rapid a cerut penalty la Galați Foto Captura Prima Sport (2).jpg Rapid a cerut penalty la Galați Foto Captura Prima Sport (2).png Rapid a cerut penalty la Galați Foto Captura Prima Sport (3).jpg
CFR CLUJ - UNIREA SLOBOZIA 2-1

  • Vassaras a spus că golul victoriei, marcat de Sinyan, a fost corect acordat, în ciuda faptului că majoritatea experților au susținut că stoperul clujean l-a faultat pe portarul Gurău
Golul lui Dumbravanu, validat după ce Sinyan i-a furat mingea lui Gurău (foto: captură Prima Sport 1)
Golul lui Dumbravanu, validat după ce Sinyan i-a furat mingea lui Gurău (foto: captură Prima Sport 1)

Golul lui Dumbravanu, validat după ce Sinyan i-a furat mingea lui Gurău (foto: captură Prima Sport 1) Golul lui Dumbravanu, validat după ce Sinyan i-a furat mingea lui Gurău (foto: captură Prima Sport 1) Golul lui Dumbravanu, validat după ce Sinyan i-a furat mingea lui Gurău (foto: captură Prima Sport 1)
FC ARGEȘ - RAPID 0-2

  • Rapid trebuia să primească un penalty la faultul comis de Tudose asupra lui Petrila
Faultul comis de Tudose asupra lui Petrila FOTO Captură Digi Sport Faultul comis de Tudose asupra lui Petrila FOTO Captură Digi Sport
Faultul comis de Tudose asupra lui Petrila FOTO Captură Digi Sport

OȚELUL - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0

  • Șeful CCA a spus că nu se impunea penalty pentru Craiova în final de meci, atunci când Neicu a oprit mingea cu mâna, balon centrat de Mihnea Rădulescu
Momentul în care mingea atinge mâna lui Dan Neicu Momentul în care mingea atinge mâna lui Dan Neicu
Momentul în care mingea atinge mâna lui Dan Neicu

U CLUJ - RAPID 0-0

  • Nu se impunea penalty la faza din final la care Rapid a cerut penalty, când Artean a oprit balonul cu mâna, mingea fiind trimisă din lovitură liberă
Al doilea penalty cerut de Rapid în meciul cu U Cluj 0-0
Al doilea penalty cerut de Rapid în meciul cu U Cluj 0-0

Al doilea penalty cerut de Rapid în meciul cu U Cluj 0-0 Al doilea penalty cerut de Rapid în meciul cu U Cluj 0-0 Al doilea penalty cerut de Rapid în meciul cu U Cluj 0-0 Al doilea penalty cerut de Rapid în meciul cu U Cluj 0-0 Al doilea penalty cerut de Rapid în meciul cu U Cluj 0-0
Dinamo propune o schimbare majoră Cum vrea Andrei Nicolescu să modifice regulamentul VAR! Și Rapid susține inițiativa
Superliga
21:35
Dinamo propune o schimbare majoră Cum vrea Andrei Nicolescu să modifice regulamentul VAR! Și Rapid susține inițiativa
Dinamo propune o schimbare majoră Cum vrea Andrei Nicolescu să modifice regulamentul VAR! Și Rapid susține inițiativa
Adunare Generală cu jigniri și insulte AUDIO. Răzvan Burleanu l-a făcut „maimuțoi" pe avocatul lui Adrian Mititelu: „Apărați-vă infractorul!"
Diverse
20:04
Adunare Generală cu jigniri și insulte AUDIO. Răzvan Burleanu l-a făcut „maimuțoi” pe avocatul lui Adrian Mititelu: „Apărați-vă infractorul!”
Adunare Generală cu jigniri și insulte AUDIO. Răzvan Burleanu l-a făcut „maimuțoi” pe avocatul lui Adrian Mititelu: „Apărați-vă infractorul!”

Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție"
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
otelul galati rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova arbitraj Kyros Vassaras fcsb
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică"
Nationala
00:36
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori"! Cum arată calculele calificării
Campionatul Mondial
00:25
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
„Profesore, tu ce mașină conduci?" Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui" 
Diverse
09.10
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui”
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui” 
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Campionatul Mondial
09.10
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
09:34
„Batem și România, și Austria" Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru"
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
09:02
„Vreți să ne ferim de voi?" Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?"
„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”
09:20
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are „calități deosebite"
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are  „calități deosebite”
01:13
Cristian Geambașu Probleme pentru Lucescu
Cristian Geambașu Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide" omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide" omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
L-a jignit pe George Simion Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?"
Superliga
09.10
L-a jignit pe George Simion Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
L-a jignit pe George Simion  Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Nationala
09.10
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Superliga
09.10
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Pirlo vorbește rusă „Maestro" a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total"
Diverse
09.10
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”

fcsb 65 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 30 rapid 12 Universitatea Craiova 38 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?
10.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
