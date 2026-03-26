„Gata! Mă mai fotografiezi mult?” Incident cu Generația de Aur la Istanbul. Un fost tricolor a răbufnit: „Ce nu înțelegeți voi!”

TURCIA - ROMÂNIA. Miercuri a ajuns la Istanbul o parte din Generația de Aur: Hagi, Gică Popescu, Răducioiu, Adrian Ilie și Selymes.

Lupescu a declarat că biletele la meci n-au fost oferite de FRF.

Generația de Aur anunța în urmă cu o lună o deplasare în număr mare la Istanbul, pentru meciul Turcia - România. Pe parcurs însă au mai renunțat la idee dintre foștii fotbaliști.

Incident cu Generația de Aur la Istanbul. Un fost tricolor a răbufnit: „Ce nu înțelegeți voi!"

În cursul zilei de miercuri, de la București au plecat împreună spre Turcia doar 5 nume: Hagi, Gică Popescu, Răducioiu, Adrian Ilie și Selymes. Alți doi foști mari tricolori au călătorit cu echipa națională, fiind deja în cadrul FRF: Ilie Dumitrescu și Miodrag Belodedici. Alte câteva nume ar putea ajunge la Istanbul joi.

Deplasarea Generației de Aur a suscitat un interes mare în rândul jurnaliștilor români aflați deja în Turcia. Care au așteptat la aeroport sosirea lui Hagi și compania.

Prezența mare a ziariștilor l-a deranjat însă pe unul dintre foștii mari jucători, care a avut o ieșire nervosă.

E vorba despre Adrian Ilie, care a izbucnit la un moment dat. „Gata, te-ai oprit? Mă mai fotografiezi mult?! Ce nu înțelegeți voi e că noi am venit ca turiști aici. Suntem doar turiști. Uite, prietenul meu nu vrea să fie fotografiat” , a spus Adrian Ilie, deranjat că e insistent fotografiat.

În schimb, pagina de facebook „Generația de Aur” a realizat două postări pe parcursul zilei de miercuri. Una cu o fotografie cu cei 5 componenți din Generația de Aur, în aeroportul din București, înainte de decolare și încă una cu fotografii de pe aeroportul din Istanbul. Poze realizate chiar de unul dintre cei spre care se îndreptau reproșurile lui Adrian Ilie că face prea multe fotografii.

Adrian Ilie, care luna viitoare va împlini 52 de ani, a fost un fotbalist de mare clasă, cu 3 participări la turnee finale: CE 1996, CM 1998 și CE 2000. El n-a făcut parte din lotul cu care România a atins sferturile de finală ale Mondialului din 1994, când Adi Ilie avea doar 20 de ani.

