Turcii l-au nemulțumit pe Lucescu Ce l-a deranjat pe selecționerul României la sosirea „tricolorilor” în Istanbul

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, s-a arătat nemulțumit de tratamentul la care au fost supuși „tricolorii” la sosirea pe aeroportul din capitala Turciei.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Prezent la Istanbul, Dan Udrea, redactor-șef adjunct la GOLAZO.ro și moderator la Prima Sport, a dezvăluit într-o intervenție la postul TV că „Il Luce” s-a arătat indignat de faptul că echipa națională a trebuit să parcurgă aproximativ doi kilometri de la aeroport până la autocar.

Mircea Lucescu, nemulțumit înainte de Turcia - România

„Înainte de conferinţa de presă m-am întâlnit cu Mircea Lucescu, era în zona de flash-interviu şi dădea acolo un interviu. După care a avut o fereastră de câteva minute până la conferinţa de presă.

Am discutat ceva şi voi dezvălui ce am discutat, sper să nu se supere.

Era nemulţumit de ce s-a întâmplat când echipa naţională a aterizat pe aeroportul din Istanbul.

Era supărat de faptul că echipa naţională a trebuit să parcurgă o distanţă foarte mare în tot aeroportul şi apoi să ajungă la autocar, spunea el despre o distanţă de doi kilometri, doi kilometri şi ceva .

Iar lucrul ăsta l-a nemulţumit, cumva, din punct de vedere organizatoric, de cum s-au comportat turcii”, a declarat Dan Udrea, redactor-șef adjunct al GOLAZO.ro, citat de orangesport.ro.

FOTO. Sosirea naționalei României în Turcia

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo, 7/0)

Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)

Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

David MICULESCU (FCSB, 6/0)

Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

VIDEO. Antrenamentul oficial al României înaintea meciului cu Turcia

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport