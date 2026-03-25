TURCIA - ROMÂNIA. Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre sosirea întârziată a lui Ionuț Radu (28 de ani) în cantonamentul naționalei.

Deși s-a crezut că Radu nu va mai veni la lot pentru barajul cu Turcia, portarul de la Celta Vigo a ajuns marți seară la București și s-a alăturat lotului condus de Mircea Lucescu.

Edi Iordănescu: „ M-a surprins ce-a făcut Ionuț Radu”

După Pițurcă, un alt fost selecționer s-a declarat uimit de sosirea întârziată a goalkeeperului. Edi Iordănescu a explicat pe larg care este protocolul de la echipa națională în cazul în care un jucător convocat se accidentează înainte de reunire.

„Referitor la Ionuț Radu, m-a surprins și pe mine, așa cum ne-a surprins pe toți. A existat și există un protocol clar în situația asta. 100% trebuia să vină la reunirea naționalei. Excepția e doar când accidentarea e atât de gravă încât nu se poate deplasa. Atunci poate rămâne acolo ca să facă investigații, tratament, tot ce are nevoie. În rest, protocolul e clar.

Jucătorul trebuie să vină în țară, în cantonament. Naționala are un staff foarte competent, cu un doctor foarte bun cu multă experiență. Ei analizează, fac investigații suplimentare, apoi se trag concluziile și se ia decizia finală. Asta am făcut și eu ca selecționerul. După ce concluziile erau clare și aveam un diagnostic, discutam despre ce posibilitate este ca jucătorul să rămână sau nu în cantonament. Cred că asta trebuia să se întâmple și acum.

Dacă a existat o comunicare între Radu și staff despre cum să procedeze, ăsta e un alt subiect. Deși cred că la comunicarea publică s-a greșit un pic”, a spus Edi Iordănescu la Digi Sport.

Ionuț Radu, criticat dur de Victor Pițurcă: „Nu se poate să faci așa ceva!”

Marți, imediat după sosirea în țară a lui Radu, Victor Pițurcă l-a pus la zid pentru că nu s-a prezentat la timp la reunire, chiar dacă se accidentase duminică, la eșecul suferit de Celta Vigo, 3-4 cu Alaves.

„Nu se poate așa ceva la nivel de echipă națională. Nu e normal ce s-a întâmplat. Pentru mine e inadmisibil. Tu, ca portar selecționat pentru un meci atât de important, când s-a dat adunarea, trebuie să fii la Mogoșoaia.

Te preia staff-ul medical, îți face radiografii, RMN și decide dacă poți juca. Nu rămâi în Spania că ai ruptură și pe urmă afli că nu ai. Nu e bine ce s-a întâmplat. Totul se perturbă, nu e în regulă.

E cel mai valoros dintre portarii români. Suferim la acest capitol. Totul depinde de experiența lui Mircea Lucescu. El știe ce are de făcut și sper să fie inspirat să ia măsura cea mai bună. Venind la națională, treci cu vederea.

Ori nu-l mai chemai după situația asta, ori îl țineai pentru finală. Dar dacă a venit, înseamnă că va fi pe teren”, a declarat Victor Pițurcă, la Digi Sport.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

