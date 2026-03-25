TURCIA - ROMÂNIA. Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre sosirea întârziată a lui Ionuț Radu (28 de ani) în cantonamentul naționalei.
Publicat: 25.03.2026, ora 21:23
Actualizat: 25.03.2026, ora 21:24
  • TURCIA - ROMÂNIA. Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre sosirea întârziată a lui Ionuț Radu (28 de ani) în cantonamentul naționalei.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Deși s-a crezut că Radu nu va mai veni la lot pentru barajul cu Turcia, portarul de la Celta Vigo a ajuns marți seară la București și s-a alăturat lotului condus de Mircea Lucescu.

Gest neașteptat   Un jurnalist turc s-a dus direct la Mircea Lucescu înainte de conferință: ce a făcut a devenit viral!
Edi Iordănescu: „M-a surprins ce-a făcut Ionuț Radu”

După Pițurcă, un alt fost selecționer s-a declarat uimit de sosirea întârziată a goalkeeperului. Edi Iordănescu a explicat pe larg care este protocolul de la echipa națională în cazul în care un jucător convocat se accidentează înainte de reunire.

„Referitor la Ionuț Radu, m-a surprins și pe mine, așa cum ne-a surprins pe toți. A existat și există un protocol clar în situația asta. 100% trebuia să vină la reunirea naționalei. Excepția e doar când accidentarea e atât de gravă încât nu se poate deplasa. Atunci poate rămâne acolo ca să facă investigații, tratament, tot ce are nevoie. În rest, protocolul e clar.

Jucătorul trebuie să vină în țară, în cantonament. Naționala are un staff foarte competent, cu un doctor foarte bun cu multă experiență. Ei analizează, fac investigații suplimentare, apoi se trag concluziile și se ia decizia finală. Asta am făcut și eu ca selecționerul. După ce concluziile erau clare și aveam un diagnostic, discutam despre ce posibilitate este ca jucătorul să rămână sau nu în cantonament. Cred că asta trebuia să se întâmple și acum.

Dacă a existat o comunicare între Radu și staff despre cum să procedeze, ăsta e un alt subiect. Deși cred că la comunicarea publică s-a greșit un pic”, a spus Edi Iordănescu la Digi Sport.

Ionuț Radu, criticat dur de Victor Pițurcă: „Nu se poate să faci așa ceva!”

Marți, imediat după sosirea în țară a lui Radu, Victor Pițurcă l-a pus la zid pentru că nu s-a prezentat la timp la reunire, chiar dacă se accidentase duminică, la eșecul suferit de Celta Vigo, 3-4 cu Alaves.

„Nu se poate așa ceva la nivel de echipă națională. Nu e normal ce s-a întâmplat. Pentru mine e inadmisibil. Tu, ca portar selecționat pentru un meci atât de important, când s-a dat adunarea, trebuie să fii la Mogoșoaia.

Te preia staff-ul medical, îți face radiografii, RMN și decide dacă poți juca. Nu rămâi în Spania că ai ruptură și pe urmă afli că nu ai. Nu e bine ce s-a întâmplat. Totul se perturbă, nu e în regulă.

E cel mai valoros dintre portarii români. Suferim la acest capitol. Totul depinde de experiența lui Mircea Lucescu. El știe ce are de făcut și sper să fie inspirat să ia măsura cea mai bună. Venind la națională, treci cu vederea.

Ori nu-l mai chemai după situația asta, ori îl țineai pentru finală. Dar dacă a venit, înseamnă că va fi pe teren”, a declarat Victor Pițurcă, la Digi Sport.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

VIDEO. Antrenamentul oficial al României de la Istanbul

„Da, așa este”  Ionuț Lupescu spune că FRF n-are niciun rol în prezența Generației  de Aur la meciul cu Turcia
România U19, pas greșit  Selecționata antrenată de Adrian Dulcea, învinsă de Kazakhstan în drumul spre EURO 2026
Dilemă de ultimă oră!  După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
„Nu avem nicio șansă”  Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat 
Cum jucăm cu Turcia  Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Două vedete, out la turci! Montella a renunțat la 7 jucători pentru barajul cu România. Inclusiv unul esențial. Care ar fi echipa Turciei
„Situația e oribilă” Mircea Lucescu, dezvăluire sensibilă: „Nu m-am mai întors”
„Mi-a lipsit” Adrian Mazilu, încântat de revenirea la naționala U21: „Așteptam cu nerăbdare”
„Bonus de 0 dolari! Dopații primesc un milion” A doborât recordul mondial și s-a revoltat: „E o nebunie, contrastul e izbitor”
Hai la lupta cea mică!

Coșmarul Lojilor A și B

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

De ce nu Târnovanu?

Explicația declarației lui Tarbă

O rușine de meci!

Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Copiii iubesc măscăricii

Setea de putere a lui Burleanu

Utopia onoarei

Moralitatea dinastiei Burleanu

Meci bun, arbitraj de județeană

Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Ce caută Mirel aici?

Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Corbu de pretutindeni

Fede Valverde, jucătorul infinit

Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

„Mașina de tocat carne”

„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
Din hater, fan MM Stoica își pune speranțele cu Turcia în jucătorul pe care îl contesta: „L-am criticat, dar acum văd că e alt jucător”
„Perioadă grea” Cum a reacționat Andrei Cordea, după ce nu a fost convocat la națională + Ce spune Pancu despre Biliboc
100 de noi locuri de parcare albastre, cu plată, apar astăzi pe strada General Berthelot. PMB roagă riveranii să mute mașinile, ca să traseze mai repede marcajele
