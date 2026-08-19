Nu l-a menajat pe Tavi Popescu Adrian Ilie, despre gestul controversat al jucătorului de la FCSB: „O să îi dea Becali un minut mai mult”
Tavi Popescu/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Nu l-a menajat pe Tavi Popescu Adrian Ilie, despre gestul controversat al jucătorului de la FCSB: „O să îi dea Becali un minut mai mult”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 09:30
alt-text Actualizat: 19.08.2026, ora 09:33
  • Adrian Ilie (52 de ani) l-a criticat dur pe Tavi Popescu (23 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, care s-a arătat foarte nemulțumit de minutele puține pe care le bifează la echipa din Capitală.
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Tavi Popescu a răbufnit după FCSB - Botoșani 3-2. A intrat în ultimele zece minute și a fost decisiv, pasând la golul victoriei, dar a plecat furios la vestiare, când coechipierii sărbătoreau succesul cu fanii.

Tânărul jucător a refuzat să vină inițial la flash interviu, iar târziu în noapte a postat o fotografie pentru contestatari în care ducea degetul la gură în semn de tăcere.

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Adrian Ilie nu l-a menajat pe Tavi Popescu: „O să îi dea Gigi un minut mai mult”

După Adrian Mutu, a venit și rândul lui Adrian Ilie să critice reacțiile lui Popescu.

„Cobra” crede că tânărul jucător de la FCSB ar trebui să fie mai concentrat la jocul său decât la ieșirile în decor.

„Ştii ce înseamnă asta în traducere? Mucles, că sunt fotbalist. Până în momentul de faţă este jucător de fotbal.

Următorul meci o să îi mai dea Gigi 11 minute, un minut mai mult. Este supărat că nu joacă, dar ar trebui să facă mai mult ca să fie titular.

Cred că doi jucători trebuie să înceapă ca titulari la FCSB: Bîrligea şi Joao Paulo.

În afară de goluri, Bîrligea nu a avut o prestaţie foarte bună, dar este om de gol. Mie îmi place de el. Tavi Popescu e supărat că nu joacă.

Ca să facă gestul ăsta (n.r. - cu degetul la gură) trebuie să facă mult mai mult pe teren”, a declarat Adrian Ilie, citat de fanatik.ro.

Ce a declarat Tavi Popescu după FCSB - FC Botoșani 3-2

„Sunt supărat că nu joc titular sau mai multe minute. În primele meciuri am fost decisiv, cred că nu merit asta! E normal să fii supărat, când ești fotbalist trebuie să joci cât mai mult, nu 10 minute.

Sper să revin în primul 11 și să-mi ajut echipa să rămână pe locul 1.

(n.r. despre criticile patronului) Asta este, ce să fac?! (râde)”.

VIDEO Golul decisiv marcat de Bîrligea în meciul cu Botoșani

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