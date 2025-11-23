Pleacă Slimani de la CFR? Presa din Africa scrie că atacantul n-a încasat niciun salariu până acum: „O situație îngrijorătoare”

Presa din Africa susține că Islam Slimani (37 de ani) ar putea pleca de la CFR Cluj în iarnă.

Atacantul algerian ar putea lua această decizie din cauza problemelor financiare cu care se confruntă CFR Cluj.

Clubul din Gruia a fost amenințat cu insolvența și cu depunctarea în clasament din cauza unei datorii de 1,3 milioane de euro, care a fost achitată într-un final de patronul Ioan Varga.

Slimani ar putea pleca de la CFR Cluj

Islam Slimani ar putea părăsi CFR Cluj în perioada de mercato din iarnă din cauza problemelor financiare cu care se confruntă clubul, potrivit africafoot.com.

Publicația scrie că „ Slimani nu a primit niciun salariu de la sosirea sa în perioada de transferuri din vară. Atacantul în vârstă de 36 de ani are acum trei luni de restanțe, o situație îngrijorătoare pentru un jucător de calibrul său”.

Astfel, atacantul algerian ar dori să plece de la CFR în iarnă și speră „să-și încheie cariera într-un cadru profesional stabil”, potrivit sursei citate.

În plus, aceeași publicație a mai notat că Slimani nu-și dorește să se afunde într-o situație în care garanțiile financiare și sportive nu mai sunt respectate.

Islam Slimani a fost transferat de CFR în această vară, contractul său urmând să expire anul viitor.

De la venirea sa în Gruia, algerianul a reușit un singur gol, în partida cu Csikszereda, scor 2-2, desfășurată pe 16 octombrie.

Islam Slimani a petrecut cea mai bună perioadă din carieră la Leicester City, moment în care era cotat la 25.000.000 de euro. Atacantul a marcat 13 goluri pentru echipa din Anglia.

De-a lungul carierei sale, a mai evoluat la cluburi sonore ale campionatelor de top din Europa, precum Newcastle, Olympique Lyon sau AS Monaco.

155 de goluri a marcat Islam Slimani în toată cariera sa

