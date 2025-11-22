Kopic lămurește situația A fost forțat Musi de staff-ul naționalei U21? Antrenorul lui Dinamo: „Am avut informații” +17 foto
Kopic lămurește situația A fost forțat Musi de staff-ul naționalei U21? Antrenorul lui Dinamo: „Am avut informații”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.11.2025, ora 15:53
alt-text Actualizat: 22.11.2025, ora 15:54
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Alexandru Musi (21 de ani) înaintea partidei cu FC Botoșani.
  • FC Botoșani - Dinamo se joacă duminică, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Alexandru Musi a suferit o leziune musculară la ultima acțiune a selecționatei U21, după ce staff-ul naționalei ar fi ignorat semnalul acestuia.

FC BOTOȘANI - DINAMO. Zeljko Kopic a confirmat problemele lui Musi

Problemele fostului jucător de la FCSB au fost confirmate și de antrenorul croat al lui Dinamo la conferința de presă dinaintea partidei cu FC Botoșani.

Antrenorul croat a dezvăluit că a fost în contact cu selecționerul Constantin Curelea și nu crede în teoria faptului că Musi ar fi fost forțat să se antreneze alături de „tricolori”.

„Nu vreau să merg în direcția asta. Am avut informații, am vorbit cu selecționerul naționalei, am vorbit cu Alex. Asta a fost situația.

Mereu ne încurcă accidentările, dar trebuie să ne adaptăm situației. În primul rând trebuie să ajungem în play-off, apoi să ne luptăm pentru un loc de cupe europene. De asemenea, mai avem și Cupa. De titlu vorbim abia la final”, a spus Kopic la conferința de presă.

Musi s-a mai ales cu o accidentare și după acțiunea anterioară a naționalei U21, în octombrie, la partida cu Cipru U21.

Accidentare Alexandru Musi
Accidentare Alexandru Musi

Zeljko Kopic, despre meciul cu FC Botoșani: „Mergem acolo să luptăm”

Kopic se așteaptă la un meci dificil pe terenul celor de la FC Botoșani, dar a declarat că jucătorii săi vor lupta până la capăt.

„Noi suntem, cred, a doua cea mai bună echipă în deplasare. Va fi un meci interesant. Avem ambițiile noastre, mergem acolo să jucăm, să jucăm fotbal, să luptăm.

Știm cum vrea Botoșani să joace, mai ales acasă: va fi multă energie pe teren, dueluri tari, iar noi trebuie să fim la cel mai bun nivel al nostru.

Este un meci greu. Botoșani merită poziția în care se află, fac o treabă foarte bună în acest sezon. Va fi un meci interesant.

O parte dintre jucători au avut puțină odihnă mentală și fizică. După aceea am avut câteva zile de antrenamente tari, ca să aducem unii jucători într-o formă și mai bună”, a adăugat Kopic.

Kopic vrea cât mai multe puncte până în pauza de iarnă

Pe lângă meciul de la Botoșani, Dinamo mai are disputat 5 partide, 4 în campionat și una în Cupa României, până în pauza de iarnă.

Întrebat despre obiectivul „câinilor” în acest final de an, Kopic a replicat.

„Să luăm cât mai multe puncte. Sunt cinci meciuri dificile. Mergem din meci în meci și vedem ce putem obține. La final, după ultimul meci, tragem linie.

Avem și un meci de Cupă, cu Farul, unde avem iarăși ambițiile noastre. Apoi, în pauza de iarnă, vom vedea clar unde suntem, ce am făcut bine, ce putem face mai bine și ce trebuie să facem pentru partea a doua a sezonului.”

Dacă luăm puncte acolo, înseamnă că am făcut o treabă excelentă, pentru că e foarte greu să joci acolo. Știți că nu îmi plac calculele. Sunt multe meciuri până atunci. Dar momentan suntem acolo unde vrem să fim și trebuie să continuăm să ne facem treaba. Zeljko Kopic

În acest moment, Dinamo ocupă locul 4, cu 30 de puncte, la 5 în spatele liderului Rapid.

