„Ianis Hagi și-a găsit echipă" Selecționerul României, entuziasmat de transferul fotbalistului: „Ce a ales este excelent"
Ianis Hagi FOTO: Imago
Stranieri

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Gabriel Neagu
Publicat: 04.09.2025, ora 14:05
Actualizat: 04.09.2025, ora 15:06
  • Mircea Lucescu (80 de ani) a confirmat că Ianis Hagi (27 de ani) a ajuns la un acord cu un club.
  • Mijlocașul a fost dorit cu insistență de conducerea celor de la Dinamo Kiev și selecționerul „tricolorilor” a facilitat discuțiile.

Rămas liber de contract după ce s-a despărțit de Rangers, Ianis Hagi a fost dorit de mai multe formații în cursul perioadei de transferuri din această vară. Totuși, internaționalul român nu a ajuns la un acord oficial cu nicio grupare.

Mircea Lucescu, despre negocierile purtate de Ianis Hagi: „E bine că a găsit echipă”

Fiul „Regelui” ar fi ajuns la o înțelegere cu ocupanta locului 9 din Superliga Turciei, Alanyaspor, susține presa din „țara semilunei”.

Mircea Lucescu a confirmat că Ianis Hagi a finalizat cu succes negocierile cu o echipă, însă nu a făcut public numele acesteia.

„E bine că a găsit echipă (n.r.- Ianis Hagi). E bine că a găsit ceea ce și-a dorit el, pentru că au fost discuții. La un moment dat am intervenit și eu.

A ales asta și e foarte bine. Ce a ales este excelent. Am vorbit aseară cu el și i-am spus ca de acum să se gândească doar la ceea ce are de făcut. «Te aștept în momentul în care începi să joci»”, a spus Mircea Lucescu, la conferința de presă premergătoare partidei amicale împotriva Canadei.

Selecționerul României așteaptă ca Ianis Hagi să reintre în formă pentru a reveni în lotul echipei naționale.

«Nu te mai gândi ce ai fi putut face, nu ai niciun fel de motiv. Te aștept în momentul în care începi să joci». Deci e bine. E bine că totuși a reușit. Regreta și el că nu a găsit mai devreme ceea ce îi convenea, ca să facă parte din echipa națională. Mircea Lucescu, despre Ianis Hagi

Conducătorii ultimei echipe de club pe care a pregătit-o Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, și-au dorit să semneze cu Ianis Hagi. Frații Surkis și-au manifestat interesul, însă nu au ajuns la un acord.

„El n-a vrut la Rapid. Președinții de la Dinamo Kiev, frații Surkis, și-l doreau. A ales asta și e foarte bine”, a continuat selecționerul României.

Turcia, o alegere bună pentru Ianis Hagi

Lucescu a dezvăluit însă țara în care va evolua fotbalistul: Turcia. A confirmat astfel zvonurile din ultimele zile.

„Campionatul Turciei este cel mai important după cele cinci mari. E un campionat cu jucători foarte buni, cu multă experiență, cu un entuziasm fantastic, cu stadioanele arhipline.

Eu consider că a făcut o treabă bună ducându-se într-un campionat care îl stimulează. Așa cum i-a stimulat pe toți jucătorii noștri în perioada când jucau la Beșiktaș, la Galatasaray sau la Fenerbahce. Și pe unde au mai fost. Din punctul ăsta de vedere, a ales un campionat bun”.

Ianis Hagi s-a pregătit alături de Farul

În căutarea unui contract în străinătate, Ianis Hagi a revenit în România și s-a antrenat alături de Farul Constanța. Fotbalistul își dorește să-și păstreze ritmul și să fie pregătit 100% în momentul în care va bate palma cu noul său club.

Zoltan Iașko, președintele „marinarilor” a confirmat că mijlocașul continuă să se antreneze cu Farul, echipă condusă în momentul de față de către Ianis Zicu.

„Da, Ianis Hagi vine în continuare la antrenamentele Farului, sigur. Normal, trebuie să fie pregătit în această perioadă. Nu pot să vă spun nimic despre viitorul său. V-am spus doar că se antrenează alături de noi, dar mai departe ține de el”, a spus Zoltan Iașko, luna trecută, potrivit digisport.ro.

Ianis Hagi și-a început cariera la Academia „Gheorghe Hagi”. A făcut pasul mare în fotbal la Farul Constanța, apoi a mai evoluat pentru Fiorentina, Genk, Alaves și Rangers.

