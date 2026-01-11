„Nu poți să nu dai fault” Eugen Neagoe, supărat pe arbitraj și în amicale » Ce spune despre jucătorii pe care vrea să-i ia de la Rapid +26 foto
Eugen Neagoe/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
„Nu poți să nu dai fault" Eugen Neagoe, supărat pe arbitraj și în amicale » Ce spune despre jucătorii pe care vrea să-i ia de la Rapid

  • CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul celor de la Petrolul, a vorbit despre eșecul formației sale, scor 0-3, cu polonezii de la GKS Katowice.

Neagoe a acuzat arbitrajul, după ce Petrolul a cerut fault la golurile ultimele două goluri, dar a recunoscut și greșeliile făcute de elevii săi în defensivă.

Eugen Neagoe, după Petrolul - GKS Katowice 0-3: „Nu ai cum să nu dai fault”

„Ne-am făcut antrenamentul, asta ne-am dorit, chiar dacă a fost vânt. Ați văzut cum s-a jucat. Greșelile pe care le-am făcut la goluri rămân greșeli, chiar dacă a fost fault și la golul doi, și la golul trei.

Trebuia să fim mai atenți și să nu le oferim oportunitățile. Este un joc de pregătire, se întâmplă, dar nu poți să nu dai fault la Dongmo la golul doi și la portar la golul trei”, a declarat Eugen Neagoe.

GKS Katowice - Petrolul Ploiești, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
GKS Katowice - Petrolul Ploiești, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Petrolul Ploiești, încălzire înainte de meciul amical cu GKS Katowice (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Petrolul Ploiești, încălzire înainte de meciul amical cu GKS Katowice (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Petrolul Ploiești, încălzire înainte de meciul amical cu GKS Katowice (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Petrolul Ploiești, încălzire înainte de meciul amical cu GKS Katowice (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Petrolul Ploiești, încălzire înainte de meciul amical cu GKS Katowice (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Eugen Neagoe: „Abia aștept să înceapă campionatul”

Întrebat dacă are vreo emoție înainte de reluarea stagiunii din Liga 1, „Geană” a replicat:

„Abia aștept să înceapă campionatul, suntem pregătiți din toate punctele de vedere.

Ne-am făcut tot programul, mai avem mâine două antrenamente, sper să fie totul OK”, a adăugat Neagoe.

Petrolul va începe anul de pe locul 13, iar în primul meci oficial va întâlni Universitatea Craiova. Partida este programată luni, 19 ianuarie, de la ora 20:00.

Eugen Neagoe: „Nu pot spune foarte multe pentru că nu sunt jucătorii noștri”

Neagoe a vorbit și despre posibilitatea ca Petrolul să-i transfere pe Rareș Pop (20 de ani), Cristi Ignat (22 de ani) și Claudiu Micovschi (26 de ani), fotbaliști ai Rapidului.

„Sunt trei jucători tineri, doi chiar foarte tineri și sunt valoroși. Nu pot spune foarte multe pentru că nu sunt jucătorii noștri. Când vor fi și dacă vor fi, vorbim atunci mai multe despre ei”.

Nu în ultimul rând, tehnicianul a declarat că se așteaptă la un play-off dificil, indiferent de adversare.

„Va fi un play-out greu pentru toate echipele, inclusiv pentru noi. Nu mă interesează cine va fi în play-off sau play-out, trebuie să fim pregătiți, să jucăm mai bine, să obținem punctele necesare.

Vreau să urcăm în clasament, nu doar să ne batem aici, în zona asta”, a concluzionat Neagoe.

VIDEO. Faze din meciul Petrolul - GKS Katowice 0-3

