De ce întârzie transferul lui Mazilu Andrei Nicolescu, ultimele detalii privind mutarea atacantului la Dinamo + Ce spune despre Coubiș +25 foto
Adrian Mazilu
Superliga

De ce întârzie transferul lui Mazilu Andrei Nicolescu, ultimele detalii privind mutarea atacantului la Dinamo + Ce spune despre Coubiș

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 27.08.2025, ora 23:41
alt-text Actualizat: 27.08.2025, ora 23:58
  • Andrei Nicolescu a venit cu ultimele detalii despre transferul lui Adrian Mazilu (19 ani).
  • Președintele lui Dinamo a transmis că mutarea întârzie din cauza unor aspecte la care clubul nu a ajuns la un numitor comun cu Brighton.

Nicolescu a spus marți că Dinamo a bătut palma cu Mazilu, însă negocierile par să nu mai fi avansat în vreun fel.

Încă un român în Portugalia Tony Strata a semnat cu noua sa formație. Pe câți ani s-au înțeles
Citește și
Încă un român în Portugalia Tony Strata a semnat cu noua sa formație. Pe câți ani s-au înțeles
Citește mai mult
Încă un român în Portugalia Tony Strata a semnat cu noua sa formație. Pe câți ani s-au înțeles

Andrei Nicolescu: „Suntem destul de aproape”

Acum, oficialul „câinilor” susține că încearcă să finalizeze transferul cât mai rapid, însă e nevoie să cadă la un acord cu Brighton privind anumite bonusuri și opțiuni.

„Noi vorbim de mult timp, cam de o lună şi ceva. Suntem destul de aproape, ne-am înţeles cu agentul jucătorului. Mai sunt detalii legate de forma acordului cu clubul lui. Facem puţin ping-pong, sperăm să ajungem la un acord.

Sunt chestiuni legate de nişte bonusuri, sume, procentul final, opţiuni de răscumpărare. Detalii pe care le negociem. Cred că o să se facă. În stadiul ăsta suntem, încercăm să facem să se întâmple.

Transferul poate ajunge la o sumă mult mai mare, sunt nişte etape, se plătesc şi nişte bani de performanţă”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

3 milioane de euro
a plătit Brighton către Farul pentru transferul lui Mazilu, în ianuarie 2024

Dinamo s-a înțeles cu AC Milan pentru Coubiș

Nicolescu a vorbit și despre transferul lui Andrei Coubiș, fundaș central român deținut de AC Milan:

„Suntem în aceeaşi paradigmă, mi-ar fi plăcut să nu vorbesc până nu se închide.

Aici situaţia e invers (n.r. faţă de situaţia lui Adrian Mazilu), ne-am înţeles cu AC Milan, rămânem în coproprietate, mai sunt mici detalii la contractul jucătorului.

Mi-ar fi plăcut ca deal-urile astea să fi fost semnate, iar apoi să vorbim despre ele.

Are un potenţial foarte mare, este un jucător foarte puternic, are nevoie de jocuri la un nivel cât mai ridicat.

Evident, pentru el ştacheta acolo e un pic cam sus şi eu au văzut potenţialul, negocierile s-au dus în zona în care rămânem în coproprietate.

Mi-aş dori ca Dinamo să nu se mai gândească la regula U21, să fie o normalitate să avem măcar 3-4 jucători sub 20 de ani. E o tradiţie care duce spre performanţă, dar… un pic de răbdare”.

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (25 imagini)

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
+25 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Hagi, chemat în Liga 1 Un fotbalist din campionatul intern îi transmite lui Ianis: „Mister îl poate face să arate de ce este capabil”
Superliga
22:28
Hagi, chemat în Liga 1 Un fotbalist din campionatul intern îi transmite lui Ianis: „Mister îl poate face să arate de ce este capabil”
Citește mai mult
Hagi, chemat în Liga 1 Un fotbalist din campionatul intern îi transmite lui Ianis: „Mister îl poate face să arate de ce este capabil”
 Scandal uriaș la Timișoara FOTO   Dan Alexa a răbufnit la finalul partidei în care Poli a fost eliminată dramatic de CS Dinamo
Cupa Romaniei
22:00
Scandal uriaș la Timișoara FOTO Dan Alexa a răbufnit la finalul partidei în care Poli a fost eliminată dramatic de CS Dinamo
Citește mai mult
 Scandal uriaș la Timișoara FOTO   Dan Alexa a răbufnit la finalul partidei în care Poli a fost eliminată dramatic de CS Dinamo

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
dinamo bucuresti transfer BRIGHTON andrei nicolescu adrian mazilu
Știrile zilei din sport
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Superliga
12:12
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Citește mai mult
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei
Ciclism
12:11
Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei
Citește mai mult
Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Tenis
11:29
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Citește mai mult
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Umilință în Liga Campionilor Rangers a pierdut la un scor istoric returul cu Club Brugge. Era 5-0 la pauză!
Liga Campionilor
11:11
Umilință în Liga Campionilor Rangers a pierdut la un scor istoric returul cu Club Brugge. Era 5-0 la pauză!
Citește mai mult
Umilință în Liga Campionilor Rangers a pierdut la un scor istoric returul cu Club Brugge. Era 5-0 la pauză!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:00
LIVE ACUM e tragerea la sorți a Ligii Campionilor » Real Madrid, dueluri-șoc cu City și Liverpool + program accesibil pentru Chivu
LIVE ACUM e tragerea la sorți a Ligii Campionilor » Real Madrid, dueluri-șoc cu City și Liverpool + program accesibil pentru Chivu
19:08
Coubiș îi ține în suspans AC Milan a refuzat o ofertă pentru fundașul dorit de Dinamo + Nicolescu, contrazis de impresar
Coubiș îi ține în suspans AC Milan a refuzat o ofertă pentru fundașul dorit de Dinamo + Nicolescu, contrazis de impresar
17:22
Războiul nostru e cu Ungaria, Serbia, Croația Miza mare a acestei ediții în Europa e să depășim aceste țări. Care sunt calculele și ce am obține
Războiul nostru e cu Ungaria, Serbia, Croația Miza mare a acestei ediții  în Europa e să depășim aceste țări. Care sunt calculele și ce am obține
17:22
„Scoțienii vor juca pe viață și pe moarte” Singurul român care joacă în Scoția analizează, pentru GOLAZO.ro, meciul FCSB - Aberdeen
„Scoțienii vor juca pe viață și pe moarte” Singurul  român care joacă în Scoția analizează, pentru GOLAZO.ro, meciul FCSB - Aberdeen
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
Top stiri din sport
Scandal mare la US Open VIDEO. Jelena Ostapenko a certat-o pe Taylor Townsend chiar pe teren: „M-a făcut needucată!” » De la ce a pornit totul
Tenis
10:55
Scandal mare la US Open VIDEO. Jelena Ostapenko a certat-o pe Taylor Townsend chiar pe teren: „M-a făcut needucată!” » De la ce a pornit totul
Citește mai mult
Scandal mare la US Open VIDEO. Jelena Ostapenko a certat-o pe Taylor Townsend chiar pe teren: „M-a făcut needucată!” » De la ce a pornit totul
Trendul Dan Șucu acaparează fotbalul Organizațiile multiclub domină Premier League și cresc în Top 5 Europa » Problema UEFA. Ce riscă românul
Campionate
10:18
Trendul Dan Șucu acaparează fotbalul Organizațiile multiclub domină Premier League și cresc în Top 5 Europa » Problema UEFA. Ce riscă românul
Citește mai mult
Trendul Dan Șucu acaparează fotbalul Organizațiile multiclub domină Premier League și cresc în Top 5 Europa » Problema UEFA. Ce riscă românul
Rușine istorică! VIDEO. Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra » Amorim, discurs furibund la adresa jucătorilor
Campionate
09:37
Rușine istorică! VIDEO. Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra » Amorim, discurs furibund la adresa jucătorilor
Citește mai mult
Rușine istorică! VIDEO. Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra » Amorim, discurs furibund la adresa jucătorilor
Încă un an fără România! Azi e tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Toate detaliile despre urne, program și format
Liga Campionilor
00:30
Încă un an fără România! Azi e tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Toate detaliile despre urne, program și format
Citește mai mult
Încă un an fără România! Azi e tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Toate detaliile despre urne, program și format

Echipe/Competiții

fcsb 89 CFR Cluj 65 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 34 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
28.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share