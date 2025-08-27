Andrei Nicolescu a venit cu ultimele detalii despre transferul lui Adrian Mazilu (19 ani).

Președintele lui Dinamo a transmis că mutarea întârzie din cauza unor aspecte la care clubul nu a ajuns la un numitor comun cu Brighton.

Nicolescu a spus marți că Dinamo a bătut palma cu Mazilu, însă negocierile par să nu mai fi avansat în vreun fel.

Andrei Nicolescu: „Suntem destul de aproape”

Acum, oficialul „câinilor” susține că încearcă să finalizeze transferul cât mai rapid, însă e nevoie să cadă la un acord cu Brighton privind anumite bonusuri și opțiuni.

„Noi vorbim de mult timp, cam de o lună şi ceva. Suntem destul de aproape, ne-am înţeles cu agentul jucătorului. Mai sunt detalii legate de forma acordului cu clubul lui. Facem puţin ping-pong, sperăm să ajungem la un acord.

Sunt chestiuni legate de nişte bonusuri, sume, procentul final, opţiuni de răscumpărare. Detalii pe care le negociem. Cred că o să se facă. În stadiul ăsta suntem, încercăm să facem să se întâmple.

Transferul poate ajunge la o sumă mult mai mare, sunt nişte etape, se plătesc şi nişte bani de performanţă”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

3 milioane de euro a plătit Brighton către Farul pentru transferul lui Mazilu, în ianuarie 2024

Dinamo s-a înțeles cu AC Milan pentru Coubiș

Nicolescu a vorbit și despre transferul lui Andrei Coubiș, fundaș central român deținut de AC Milan:

„Suntem în aceeaşi paradigmă, mi-ar fi plăcut să nu vorbesc până nu se închide.

Aici situaţia e invers (n.r. faţă de situaţia lui Adrian Mazilu), ne-am înţeles cu AC Milan, rămânem în coproprietate, mai sunt mici detalii la contractul jucătorului.

Mi-ar fi plăcut ca deal-urile astea să fi fost semnate, iar apoi să vorbim despre ele.

Are un potenţial foarte mare, este un jucător foarte puternic, are nevoie de jocuri la un nivel cât mai ridicat.

Evident, pentru el ştacheta acolo e un pic cam sus şi eu au văzut potenţialul, negocierile s-au dus în zona în care rămânem în coproprietate.

Mi-aş dori ca Dinamo să nu se mai gândească la regula U21, să fie o normalitate să avem măcar 3-4 jucători sub 20 de ani. E o tradiţie care duce spre performanţă, dar… un pic de răbdare”.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

