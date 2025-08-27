Andrei Borza (19 ani), fundașul celor de la Rapid, a vorbit despre situația lui Ianis Hagi (26 de ani).

Acesta este de părere că tehnicianul Rapidului, Constantin Gâlcă, i-ar putea pune calitățile în valoare fotbalistului de la echipa națională.

Andrei Borza, sfat pentru Ianis Hagi: „Mister îl poate face să arate de ce este capabil”

Tânărul fotbalist de la Rapid este de părere că Ianis Hagi ar avea parte de o creștere din punct de vedere sportiv, dacă ar semna cu Rapid.

„(n.r. Mircea Lucescu l-a sfătuit pe Ianis Hagi să vină la Rapid dacă, cumva, pică transferul din Turcia. Îl vezi aici, la Rapid?) Da, normal, Rapidul este o echipă foarte bună, muncitoare…

Eu zic că Mister (n.r. Costel Gâlcă) îl poate face să joace în orice poziţie, să joace foarte bine şi să arate de ce este capabil” , a declarat Andrei Borza, pentru as.ro.

Deși campionatele importante au început, Ianis Hagi încă nu și-a găsit echipă, după despărțirea de Rangers.

1,5 milioane de euro este cota lui Ianis Hagi, conform Transfermarkt

Ianis Hagi, dorit de Fatih Karagumruk

După ce s-a vorbit despre transferul său la Legia Varșovia, Ianis Hagi ar urma să ajungă la Fatih Karagumruk, formație nou-promovată în prima ligă din Turcia.

Conform presei din Turcia, Ianis s-ar fi înțeles cu Fatih Karagumruk, unde ar urma să încaseze aproximativ un milion de euro pe sezon.

De-a lungul carierei sale, Ianis a mai jucat la Viitorul, Fiorentina, Genk, Deportivo Alaves și Rangers, reușind să își treacă în palmares 6 trofee.

Campionatul Scoției (2020/2021)

Cupa Scoției (2021/2022)

Cupa Ligii Scoției (2023/2024)

Supercupa Belgiei (2019/2020)

Cupa României (2018/2019)

Supercupa României (2019)

