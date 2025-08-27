Hagi, chemat în Liga 1 Un fotbalist din campionatul intern îi transmite lui Ianis: „Mister îl poate face să arate de ce este capabil” +7 foto
Andrei Borza și Ianis Hagi FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Superliga

Hagi, chemat în Liga 1 Un fotbalist din campionatul intern îi transmite lui Ianis: „Mister îl poate face să arate de ce este capabil"

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 27.08.2025, ora 22:28
alt-text Actualizat: 27.08.2025, ora 22:28
  • Andrei Borza (19 ani), fundașul celor de la Rapid, a vorbit despre situația lui Ianis Hagi (26 de ani).

Acesta este de părere că tehnicianul Rapidului, Constantin Gâlcă, i-ar putea pune calitățile în valoare fotbalistului de la echipa națională.

Citește și
Andrei Borza, sfat pentru Ianis Hagi: „Mister îl poate face să arate de ce este capabil”

Tânărul fotbalist de la Rapid este de părere că Ianis Hagi ar avea parte de o creștere din punct de vedere sportiv, dacă ar semna cu Rapid.

„(n.r. Mircea Lucescu l-a sfătuit pe Ianis Hagi să vină la Rapid dacă, cumva, pică transferul din Turcia. Îl vezi aici, la Rapid?) Da, normal, Rapidul este o echipă foarte bună, muncitoare…

Eu zic că Mister (n.r. Costel Gâlcă) îl poate face să joace în orice poziţie, să joace foarte bine şi să arate de ce este capabil”, a declarat Andrei Borza, pentru as.ro.

  • Deși campionatele importante au început, Ianis Hagi încă nu și-a găsit echipă, după despărțirea de Rangers.
1,5 milioane de euro
este cota lui Ianis Hagi, conform Transfermarkt

Ianis Hagi, dorit de Fatih Karagumruk

După ce s-a vorbit despre transferul său la Legia Varșovia, Ianis Hagi ar urma să ajungă la Fatih Karagumruk, formație nou-promovată în prima ligă din Turcia.

Conform presei din Turcia, Ianis s-ar fi înțeles cu Fatih Karagumruk, unde ar urma să încaseze aproximativ un milion de euro pe sezon.

De-a lungul carierei sale, Ianis a mai jucat la Viitorul, Fiorentina, Genk, Deportivo Alaves și Rangers, reușind să își treacă în palmares 6 trofee.

  • Campionatul Scoției (2020/2021)
  • Cupa Scoției (2021/2022)
  • Cupa Ligii Scoției (2023/2024)
  • Supercupa Belgiei (2019/2020)
  • Cupa României (2018/2019)
  • Supercupa României (2019)
Ianis Hagi FOTO Imago
Ianis Hagi FOTO Imago

Galerie foto (7 imagini)

Istvan Kovacs FOTO Imago Ianis Hagi FOTO Imago Ianis Hagi FOTO Imago Ianis Hagi FOTO Imago Istvan Kovacs FOTO Imago
+7 Foto
labels.photo-gallery

liga 1 rapid ianis hagi andrei borza
