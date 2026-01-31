FC Argeș - UTA Arad 0-1. Adrian Mihalcea, antrenorul „Bătrânei Doamne”, a vorbit despre o eventuală calificare în play-off-ul Ligii 1.

Bogdan Andone, omologul său din tabăra piteștenilor, știe ce a făcut diferența în meciul de la Mioveni.

UTA Arad s-a impus grație golului marcat de Marius Coman în minutul 67 și a urcat temporar pe locul 6 în clasamentul Ligii 1.

Adrian Mihalcea, ia în calcul calificarea în play-off : „Se vede bine clasamentul”

Antrenorul celor de la UTA ia în calcul calificarea în play-off, deși nu este obiectivul impus la începutul sezonului:

„Se vede bine clasamentul, doar că nu avem ca obiectiv play-off-ul. Nu că nu ne dorim, ci nu e obiectiv, că dacă nu ne doream nu eram serioşi.

Chiar şi locul al şaptelea e un loc important, foarte greu, dacă vă uitaţi la ce echipe sunt în spate. Play-off-ul e doar o viziune, un target impus datorită rezultatelor bune” , a spus Adrian Mihalcea, potrivit orangesport.ro.

Adrian Mihalcea: „Încep două săptămâni grele”

Antrenorul oaspeților s-a arătat încrezător în vederea ultimelor dueluri din sezonul regulat:

„Sunt trei puncte contra unei echipe bune care pierde greu acasă, a fost un meci de luptă şi ne aşteptam. Am fost norocoşi, determinaţi în duelurile ofensive şi am reuşit să câştigăm.

De azi încep două săptămâni grele, iar acum aveam nevoie de victorie, după înfrângerea de acasă. Avem stilul ăsta, dar acum e vorba despre încredere şi atunci poţi face lucrurile mai bine”.

În următoarele două săptămâni, UTA Arad va disputa 3 partide în Liga 1:

4 februarie, ora 18:00, UTA Arad - CFR Cluj

- CFR Cluj 7 ianuarie, ora 17:00, Csikszereda - UTA Arad

15 februarie, UTA Arad - FC Botoșani

Bogdan Andone: „Un meci urât”

Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, consideră că diferența a fost făcută de micile detalii, în duelul de la Mioveni.

„Un meci de luptă, un meci urât. A fost o miză mare şi ne aşteptam la un asemenea joc, iar detaliile au făcut diferenţa, la o centrare neblocată şi cu Coman nemarcat în careu” , a spus antrenorul, potrivit orangesport.ro.

FC Argeș a încercat să restabilească egalitatea, însă UTA a blocat fazele ofensive ale piteștenilor.

„Am pierdut duelul, marcajul, că meciul mergea spre 0-0. N-am găsit soluţii ca să egalăm. Nu neapărat că a lipsit atacantul, că a fost un meci de luptă, n-au fost multe ocazii de a marca”, a mai spus tehnicianul piteștenilor.

Au fost multe dueluri, pe mingea a doua, iar la acea lipsă de atenţie s-a pierdut duelul şi am primit golul Bogdan Andone, antrenor FC Argeș

În urma eșecului, piteștenii rămân la 5 puncte în spatele ultimei clasate de pe podiumul Ligii 1, Dinamo.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Rapid 23 45 3 Dinamo 24 45 4 FC Argeș 24 40 5 Botoșani 23 38 6 UTA Arad 24 38 7 Oțelul Galați 23 36 8 U Cluj 23 36 9 CFR Cluj 24 35 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Petrolul 23 21 13 Unirea Slobozia 24 21 14 Csikszereda 23 19 15 Hermannstadt 24 17 16 Metaloglobus 24 11

