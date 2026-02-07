„A fost ultimul meci” Adrian Mihalcea i-a anunțat plecarea după eșecul neașteptat cu Csikszereda: „Îmi pare rău pentru el”

Csikszereda - UTA Arad 2-0. Adrian Mihalcea, antrenorul arădenilor, a anunțat după eșecul de la Miercurea Ciuc că David Barbu (19 ani) va părăsi echipa.

Atacantul a vrut să revină neapărat la Craiova, formație care îl împrumutase până în vară la Arad.

Adrian Mihalcea: „David Barbu se întoarce la Craiova”

„Barbu va pleca, azi a fost ultimul său meci la noi. Și-a manifestat dorința de a se întoarce la Craiova. Îmi pare rău pentru el, pentru că se duce la echipa a doua a celor de la Universitatea Craiova.

Au fost discuții între cluburi, eu am vorbit cu băiatul, i-am explicat că ar putea să progreseze mai mult la noi, fiind în Liga 1 și având destul de multe minute, dar îl înțeleg. Alte plecări, nu”, a spus Adrian Mihalcea, conform digisport.ro.

2 goluri în 19 meciuri a marcat Barbu la UTA

FOTO. Golul spectaculos marcat de Anderson Ceara

Csikszereda - UTA Arad 2-0 . Adrian Mihalcea: „Presiune pusă aiurea, pentru play-off ”

Mihalcea s-a plâns de presiunea pusă pe jucătorii săi pentru calificarea în play-off.

„Pierdem un joc din două șuturi pe poartă. Atât au avut și au dat două goluri. N-am făcut o primă repriză foarte bună, am fost lenți, previzibili. Au venit acele două execuții frumoase ale celor de la Miercurea Ciuc și am intrat la pauză cu două goluri în minus. În a doua repriză, s-a jucat la o singură poartă, au avut un portar în mare formă și nu am reușit nici măcar să înscriem un gol.

Meciuri grele, Ciucul acasă arată mult mai bine decât în deplasare. Păcat pentru noi că nu am reușit să scoatem un rezultat pozitiv. E o zi în care nu ne-a ieșit aproape nimic. În plus, la pauză am vrut să-l introducem pe Coman și s-a accidentat. N-am fost foarte limpezi la minte, avem această presiune pusă aiurea, aceea de a ne bate la locurile de play-off.

Am spus întotdeauna că trebuie să fim echilibrați. E responsabilitatea mea în a alcătui echipa, m-am bazat pe mai mulți factori. Eu sunt responsabil pentru tot ce se întâmplă, pentru rezultate. În același timp, aș vrea să remarc că am făcut un campionat bun până acum și nu aș vrea să se uite acest lucru.

Văd o presiune, am numit-o nebunie, de calificare în play-off. Din partea tuturor, mai puțin a noastră, a staff-ului. Suntem într-o poziție bună, dar pentru a fi în play-off ai nevoie de mai mult”, a declarat Mihalcea”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport