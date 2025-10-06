Declarația serii Adrian Mihalcea, la flash-interviu: „Ce să facem?  Să mai naștem doi-trei copii, poate”

BOTOȘANI - UTA 2-1. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul celor de la UTA, a vorbit despre meciul pierdut de echipa sa.

UTA a pierdut partida din deplasare cu FC Botoșani, scor 1-2. Odată cu acest rezultat, arădenii rămân pe locul #8 al clasamentului, după 12 etape disputate.

Adrian Mihalcea, la finalul partidei: „Ce să facem? Să mai naștem doi-trei copii, poate”

Tehnicianul celor de la UTA s-a arătat nemulțumit de lipsa soluțiilor, după ce, la meciul de la Botoșani, acesta nu s-a putut baza pe un lot numeros.

Tzionis a fost chemat la naționala Ciprului și a plecat înainte de meci.

„Exact cum anticipam, a fost un meci de luptă. Am început bine, dar ei au primit un penalty și au condus cu 1-0.

Este un joc pe care n-ar fi trebuit să-l pierdem. Îi felicit pe băieți, trebuie să mergem înainte, dar e păcat că nu am reușit să luăm măcar un punct.

Pentru mine era important ca meciul să fie ieri pentru a avea toți jucătorii, și așa avem o bancă numai de copii.

Azi mă uitam pe cine să introduc... Totuși, cei care au intrat s-au achitat destul de bine de sarcini. Poate dacă eram mai norocoși plecam cu un punct.

Ce să refacem (n.r. în pauza competițională)? Să mai naștem doi, trei copii, poate. După ce că avem puțini, acum Roman e suspendat pentru următoarea etapă, îmi pleacă și 5 băieți la lot . O să fim iarăși UNDER-20 la antrenament”, a declarat Adrian Mihalcea, la Prima Sport.

Este destul de echilibrat campionatul. Acum s-au distanțat 4 echipe în fruntea clasamentului, iar celelalte sunt acolo unde o victorie sau două te pot propulsa în față. Va deveni un campionat din ce în ce mai interesant. Adrian Mihalcea, antrenor UTA Arad

