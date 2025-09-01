Mititelu, blocat de proteste FCU Craiova pierde timp prețios în  lupta cu dezafilierea » Decizia instanței + reacția patronului

Veste proastă pentru Adrian Mititelu (57 de ani): cererea prin care FCU 1948 Craiova urmărea deschiderea procedurii de concordat preventiv nu a fost judecată azi, 1 septembrie 2025.

Ședința a fost amânată din cauza protestelor magistraților și grefierilor.

FCU 1948 Craiova aștepta cu sufletul la gură termenul de luni, 1 septembrie, la Tribunalul Dolj, pentru cererea de deschidere a procedurii de concordat preventiv.

FCU Craiova mai așteaptă intrarea în concordat preventiv

O decizie favorabilă ar fi oferit clubului șansa de a obliga FRF să amâne aplicarea depunctărilor dictate de Comisia de Disciplină, inclusiv riscul dezafilierii din competițiile FRF, LPF și AJF Dolj.

Însă instanța nu a putut analiza dosarul din cauza protestelor magistraților față de proiectul Guvernului Bolojan privind reducerea pensiilor speciale, iar doar cauzele considerate urgente se judecă în această perioadă.

În plus, Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial a declanșat, începând cu 28 august, un protest al personalului auxiliar pe durată nedeterminată.

Prin urmare, dosarul FCU Craiova nu a fost considerat urgent, iar examinarea sa a fost amânată până la încetarea protestului.

Facsimil din portalul Tribunalului Dolj care arată situația dosarului în care FCU 1948 Craiova a solicitat deschiderea procedurii de concordat preventiv.

Adrian Mititelu: „Nu eu trebuie să am emoții, ci FRF”

Adrian Mititelu spune că nu are motive de panică. „Nu eu trebuie să am emoții, ci FRF”, a afirmat Adrian Mititelu, contactat de GOLAZO.ro.

Patronul FCU Craiova a ținut să sublinieze că demersul său nu are legătură cu amânarea sancțiunilor sportive, ci cu dreptul la protecție juridică:

„Eu nu am solicitat concordat preventiv pentru amânarea depunctării sau a dezafilierii, ci pentru a fi protejat de lege.

Pentru asta am deschis proces în instanță, iar FRF nu mai poate lua nicio decizie definitivă fără o sentință judecătorească”.

” Nu-și mai permit încă o dezafiliere. Am jucători cu clauzele de 40 de milioane de euro”

Omul de afaceri a reamintit și de procesul în curs privind dezafilierea din 2011, atrăgând atenția că o nouă dezafiliere a echipei sale ar agrava și mai mult situația conducătorilor FRF.

„Nu-și mai permit să-mi dezafilieze încă o dată echipa. Clauzele jucătorilor noștri valorează peste 40 de milioane de euro, iar doar Vladislav Blănuță are o clauză de reziliere de 6 milioane de euro”.

FCU Craiova nu a primit licența pentru a evolua în Liga 2 și a fost retrogradată automat în Liga 3.

Datoriile acumulate către jucători, oficiali și alte cluburi au dus la o situație fără precedent: Comisia de Disciplină și Etică a FRF a aplicat oltenilor o depunctare succesivă uriașă, de 105 puncte, ceea ce plasează echipa în pragul excluderii din competițiile organizate de FRF și AJF.

FRF decide în septembrie soarta FCU Craiova

FCU Craiova ar trebui să facă dovadă plății datoriilor, circa 200.000 de euro, până la 3 septembrie 2025.

Din informațiile GOLAZO.ro, decizia finală în privința posibilei excluderi a formației din Bănie ar putea fi luată pe 25 septembrie.

FCU Craiova a jucat în prima etapă din Liga 3, sâmbătă, 30 august, acasă, cu ACS Academica Balș, scor 0-0. În acest meci a jucat și atacantul Vladislav Blănuță, pe care Adrian Mititelu vrea să-l vândă cu peste două milioane de euro.

