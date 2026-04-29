Sentința în procesul de calomnie FRF - Mititelu Patronul FCU Craiova, obligat să plătească daune morale » Federația a cerut 200.000 de euro 

Federația Română de Fotbal (FRF) a câștigat prima rundă în procesul de calomnie cu Adrian Mititelu.

Tribunalul București a admis în parte acțiunea FRF și l-a obligat pe patronul FCU Craiova să plătească 15.000 de lei daune morale (aproximativ 3.000 de euro), la care se adaugă 7.855 de lei cheltuieli de judecată (circa 1.570 de euro).

Decizia a fost pronunțată marți, 28 aprilie, și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

FRF a câștigat procesul de calomnie cu Adrian Mititelu

Deși FRF solicitase 1 milion de lei (aproximativ 200.000 de euro) cu titlu de daune morale, instanța a admis doar parțial pretențiile Federației, acordând despăgubiri de 15.000 de lei (3.000 de euro).

Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București pe 8 octombrie 2025, după ce FRF a decis să-l acționeze în judecată pe Adrian Mititelu pentru o serie de declarații considerate calomnioase și defăimătoare la adresa instituției conduse de Răzvan Burleanu.

Proces pornit după postarea lui Adrian Mititelu: „Clanul Burleanu este în agonie”

Conflictul a escaladat după Adunarea Generală a FRF din octombrie 2025, moment în care Burleanu l-a numit „maimuțoi” pe avocatul lui Mititelu și i-a transmis acestuia: „Apărați-vă impostorul!”

Replica patronului FCU Craiova a venit imediat, printr-o postare virulentă pe Facebook, în care a lansat acuzații extrem de grave împotriva conducerii Federației.

„Dosarele penale cu prejudicierea gravă a bugetului de stat nu mai pot fi ținute la sertar, CLANUL BURLEANU este în agonie. Descinderea procurorilor în sălașul privilegiat ani de zile de sistemul politic/mafiot este inevitabilă”, scria atunci Mititelu.

FRF a susținut în acțiune că astfel de afirmații sunt nefondate, afectează reputația instituției și depășesc limitele libertății de exprimare.

