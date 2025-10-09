Se încinge războiul FRF - Mititelu Forul lui Burleanu l-a dat în judecată pe patronul FCU Craiova și cere  daune uriașe + Reacția omului de afaceri

FRF l-a dat în judecată pe Adrian Mititelu, pentru afirmațiile calomnioase și defăimătoare făcute la adresa forului condus de Răzvan Burleanu.

Dosarul a fost înregistrat miercuri, 8 octombrie, la Tribunalul București.

Federația Română de Fotbal (FRF) a deschis un proces împotriva patronului FCU Craiova, Adrian Mititelu, solicitând daune de 1 milion de lei, circa 200.000 de euro.

Acțiunea vizează afirmațiile calomnioase și defăimătoare pe care Mititelu le-a făcut de-al lungul timpului la adresa forului condus de Răzvan Burleanu.

Ultimul atac lansat de omul de afaceri din Băniei a avut loc miercuri, 8 octombrie, după ce șeful FRF l-a făcut ”maimuțoi” pe avocatul lui Adrian Mititelu în Adunarea Generală a FRF și i-a transmis să „apărați-vă impostorul”.

Acum am aflat de proces, de la voi. Consider că e o acțiune de intimidare, din care călăul se transformă în victimă. FRF și Burleanu mai bine se autodenunțau ca să obțină o reducere cu o treime a pedepsei Adrian Mititelu, pentru GOLAZO.ro

Adrian Mititelu este în conflict deschis cu Răzvan Burleanu

Ulterior, Mititelu a lansat acuzații grave pe contul său de Facebook la adresa conducerii FRF, susținând că „un clan” controlează instituția și că aceasta se află „în agonie”.

„Dosarele penale cu prejudicierea gravă a bugetului de stat nu mai pot fi ținute la sertar, CLANUL BURLEANU este în agonie.

Descinderea procurorilor în sălașul privilegiat ani de zile de sistemul politic/mafiot este inevitabilă”, a scris Mititelu.

FRF a exclus FCU Craiova din toate competițiile

În replică, FRF a decis să acționeze în instanță, invocând faptul că afirmațiile lui Mititelu sunt nefondate și au rolul de a discredita imaginea instituției.

În contextul în care FCU Craiova a fost exclusă din toate competițiile FRF din cauza problemelor financiare și a datoriilor neachitate, această nouă acțiune în instanță adaugă un capitol suplimentar în disputa dintre Mititelu și Federația Română de Fotbal.

