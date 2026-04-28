Cum îl convinge Becali pe Elias  Basarab Panduru , despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
alt-text Publicat: 28.04.2026, ora 23:46
  • Basarab Panduru (55 de ani), fost fotbalist important al României, a vorbit despre posibila revenire a lui Elias Charalambous (45 de ani) la FCSB.

Analistul postului Prima Sport este de părere că tehnicianul cipriot se va întoarce pe banca grupării „roș-albastre”.

Basarab Panduru, despre posibila revenire a lui Charalambous la FCSB: „Gigi o să-l atingă unde îl doare”

Basarab Panduru a explicat și cum l-ar putea convinge Gigi Becali pe Charalambous să revină la echipă.

„Cred că s-ar putea să se întoarcă, îți spun și de ce cred asta. Gigi o să-l atingă unde îl doare, o să-i spună că atunci când l-a luat nu îl știa nimeni, că l-a ajutat. A zis că la vară vine, deci unde sunt contractele alea de milioane, după două campionate cu FCSB?

Dacă îl roagă, cred că vine și acum, dar să vedem. Asta a spus: că dacă duce echipa în Conference, rămâne. S-a și speriat rău de tot, dacă altul califică echipa, rămâne respectivul, norocosul.

Ăla o să fie norocosul, iar pe tine nu te mai pot aduce. Sincer să fiu, nu mă așteptam; credeam că are o grămadă de oferte. Dacă nu califică echipa în cupele europene, cred că pleacă imediat”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.

Gigi Becali, despre discuția cu Elias Charalambous: „I-am zis că dacă vine, o face acum”

Gigi Becali a declarat, marți, că Elias Charalambous ar fi dispus să revină la FCSB din vară, dar patronul roș-albaștrilor vrea ca tehnicianul să preia echipa imediat.

Nu am mai vorbit cu el, dar va da un răspuns zilele astea. Azi, mâine, poimâine. A vorbit cu Teia și i-a zis că va da un răspuns.

Antrenorul care vine și califică echipa va rămâne și în sezonul viitor. O să vină acum un antrenor, că trebuie să vină. Cine vine și califică echipa în preliminariile Conference League va rămâne și pentru sezonul viitor. Ăla e norocosul.

Dar eu cred că Charalambous va fi. El a zis «din vară». I-am zis că dacă vine, atunci vine de acum. Că dacă nu, vine altul și califică echipa și el va rămâne. O să vedem”, a spus Becali, conform gsp.ro.

