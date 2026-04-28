„Mi-am revăzut băieții" VIDEO. Ce a declarat Elias Charalambous la revenirea în România: „FCSB va fi mereu prima opțiune pentru mine"

alt-text Publicat: 28.04.2026, ora 19:59
alt-text Actualizat: 28.04.2026, ora 20:12
  • Elias Charalambous (45 de ani), fostul antrenor de la FCSB, a revenit în România pentru un eveniment legat de titlul câștigat anul trecut și a vorbit despre perioada petrecută pe banca grupării bucureștene.

Tehnicianul cipriot s-a întors în România și a fost alături de Mihai Pintilii și de jucătorii de la FCSB la un eveniment în cadrul căruia campionii en titre au primit fiecare ceasuri exclusiviste, personalizate cu inițiala fiecăruia, pentru titlul câștigat în 2025.

Ceasurile primite de „roș-albaștri” costă 2.500 de euro bucata, iar evenimentul a avut loc în sala hotelului Mariott din Capitală.

Elias Charalambous: „Mi-am revăzut băieții”

De la evenimentul la care a participat alături de foștii jucători și colaboratori, tehnicianul cipriot a declarat:

„E ca și cum ar fi trecut o singură zi de când am plecat. Mi-am revăzut băieții și, de asemenea, tot staff-ul alături de care am petrecut trei ani.

Au fost ani minunați, am numai amintiri frumoase și sunt foarte fericit să îi revăd.

Am venit aici cu soția mea, pentru că simțim că România face parte din viața noastră. Atunci când am aterizat am simțit că am ajuns într-un loc pe care îl iubim cu adevărat, dar și un loc unde suntem iubiți de mulți oameni”.

Tehnicianul cipriot a vorbit și despre o posibilă revenire în România și a anunțat că mereu FCSB va reprezenta prima opțiune pentru el:

„Nu știi niciodată ce se întâmplă în viață, cu siguranță că dacă mă voi întoarce vreodată în România, prima opțiune pentru mine va fi întotdeauna FCSB.

Toată lumea știe asta, am mai spus-o, pentru că nu este vorba de contracte, ci despre tot ce am trăit cu acești oameni, de la fani, la jucători și la oamenii din conducere”.

Florin Tănase: „Îl așteptăm alături de noi”

Florin Tănase, unul dintre liderii vestiarului de la FCSB, a vorbit despre posibila revenire a lui Elias Charalambous, dar și despre prelungirea contractului său, ținând cont că înțelegerea cu clubul expiră în această vară.

„Nu știu ce au discutat, dar noi îl așteptăm, dacă asta va decide. Fiecare persoană ia propriile decizii în viață. Noi nu vrem să-l forțăm, el trebuie să se gândească bine.

Eu cred că s-a simțit extraordinar când a fost în România, se simte bine și când se întoarce, iar acest lucru va conta”, a spus Tănase.

Întrebat despre prelungirea contractului său cu FCSB, Florin Tănase a declarat:

„Eu am timp să discut cu patronul. Steaua (n.r. - FCSB) are prioritate, dar vom vedea la momentul discuțiilor”.

La eveniment au mai dialogat cu presa Juri Cisotti, Risto Radunovic și Mihai Lixandru.

„A fost foarte frumos, mă bucură că l-am văzut [pe Elias]. Depinde de el dacă va vrea să revină, dar cu siguranță rămân amintirile și relația bună pe care o avem cu el.

Noi trebuie să terminăm play-out-ul pe locul 1 și să câștigăm semifinala barajului, iar apoi vom vedea cu cine vom juca. A fost neașteptat ce s-a întâmplat în acest sezon, dar ne-am adaptat bine și acum avem rezultate bune”, a spus Juri Cisotti.

„Barajul ne poate salva sezonul, iar noi vom da totul pentru a ajunge în Conference League. E posibil să jucăm cu Dinamo, dar vrem să rezolvăm lucrurile până atunci. Cu siguranță avem valoarea să câștigăm barajul”, a declarat Risto Radunovic.

„Mister a fost alături de noi aproape trei ani, pe lângă antrenor el a fost și un prieten al nostru și este clar că ne-am bucurat mult să îl revedem.

Eu mă simt foarte bine, mă bucur că sunt sănătos. Nu am nicio problemă și sper să joc cât mai mult în acest final de sezon, dar vom vedea ce se va decide”, a completat Lixandru.

