După ani de procese, litigiul de 7 milioane de euro dintre FC U Craiova SA și fostul antrenor Victor Pițurcă (69 de ani) urmează să fie analizat de Curtea Constituțională a României (CCR).

Miercuri, 29 octombrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins ca tardivă cererea de revizuire a sentinței în „cazul Pițurcă – FRF”.

Nemulțumită, FC U Craiova, prin lichidatorul judiciar, a solicitat în aceeași zi sesizarea Curții Constituționale, cerere care a fost admisă de instanță.

Procesul dintre Victor Pițurcă și Adrian Mititelu va fi analizat de Curtea Constituțională

Prin aceast demers la CCR, FCU Craiova nu a cerut reducerea sau anularea directă a datoriei către Victor Pițurcă, ci să se verifice dacă legea care stabilește cum pot fi revizuite sau anulate deciziile instanțelor respectă Constituția.

Detaliile soluţiei pronunțate de ÎCCJ: „Admite cererea formulată de petenta SC Fotbal Club U Craiova SA prin lichidator judiciar Agenţia de Insolvenţă SPRL.

Sesizează Curtea Constituţională a României cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 din Legea 554/2004, astfel cum au fost interpretate prin soluţia de principiu şi de unificare a practicii judiciare din data de 7 februarie 2011, adoptată de judecătorii Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi prin Decizia nr. 45/2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 29 octombrie 2025”.

Am solicitat CCR să analizeze legalitatea cererii noastre de revizuire a sentinței din 2014, în baza deciziei CJUE din august 2025. Instanțele văd că este o situație dificilă și evită să își asume răspunderea. Eu sunt optimist că, în maximum trei ani, vom avea o decizie irevocabilă. Pițurcă, dacă va lua banii, îi va primi din despăgubirile acordate de FRF, n-are de unde din altă parte Adrian Mititelu, patron FCU Craiova

Cum s-a ajuns ca Victor Pițurcă să ceară despăgubiri de 6.964.893 euro

Litigiul dintre FCU Craiova și Victor Pițurcă datează din 2011, după ce Adrian Mititelu i-a reziliat unilateal contractul antrenorului, iar Camera Naţională de Soluţionare a Litigiilor (CNSL) din cadrul FRF a decis că gruparea din Bănie trebuie să-i plătească antrenorului 6.964.893 euro.

164.893 de euro restanțe salariale;

1.800.000 euro cu titlu de indemnizație de instalare datorată pentru toată perioada contractului;

5.000.000 clauză penală datorată pentru rezilierea contractului de muncă.

În decembrie 2012, Curtea de Apel București a anulat decizia comisiilor FRF, care obliga inițial clubul să plătească lui Pițurcă cele 7 milioane de euro.

Însă, în iunie 2013, ÎCCJ a dat câștig de cauză lui Pițurcă, respingând acțiunea clubului ca inadmisibilă și confirmând dreptul său la despăgubirea de 7 milioane de euro. Decizia ÎCCJ a fost irevocabilă, consolidând poziția fostului selecționer ca și creditor principal al SC Fotbal Club U Craiova S.A, în faliment din 2014.

Ulterior, cazul a fost conexat cu dezafilierea echipei lui Adrian Mititelu, care se luptă în paralel și cu FRF pentru despăgubiri de peste 200 de milioane de euro.

