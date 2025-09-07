Minaur, în grupe! Echipa din Baia Mare s-a calificat dramatic în faza principală din European League

CS Minaur Baia Mare s-a calificat în premieră în grupele EHF European League, după un duel încins cu Stjarnan (Islanda).

Partida a fost decisă la aruncările de la 7 metri, după ce ambele manșe s-au terminat la egalitate.

Minaur Baia Mare a reușit să ajungă în faza principală a competiției europene pentru prima dată în istorie, unde se va alătura celor de la Potaissa Turda.

Stjarnan - CS Minaur Baia Mare 26-27 . Calificare dramatică

Cele două echipe au mers cap la cap în cele două manșe din calificările pentru grupele European League.

După 26-26 în turul din România și 23-23 în Islanda, duelul a fost decis la aruncările de la 7 metri, unde Baia Mare s-a impus cu 4-3.

Ştefan Cumpănici, Tudor Botea, Stefan Vujic au fost cei mai bun marcatori pentru Baia Mare, fiecare cu câte 5 reușite.

Minaur va evolua în Grupa C, alături de echipa spaniolă Fraikin BM Granollers și Grosist Slovan Ljubljana.

Potaissa Turda este cealaltă formație românească ce va evolua în grupele European League, iar Dinamo se află în grupele Ligii Campionilor, unde va debuta miercuri cu Sporting.

