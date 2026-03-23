„Democrația n-a fost înțeleasă" Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil"
Adrian Mutu (47 de ani) a comentat sondajul din care reiese că 48,4% dintre români cred că se trăia mai bine pe vremea comunismului. Foto: Instagram
Diverse

Publicat: 23.03.2026, ora 20:13
În vara anului trecut, INSCOP a publicat un sondaj despre perioada comunistă a României. Percepția românilor la 36 de ani de la Revoluția din 1986:

  • 55,8% cred că regimul comunist a fost mai degrabă un lucru bun pentru România;
  • 63% cred că țara merge într-o direcție greșită;
  • 48,4% cred că în România se trăia mai bine înainte de 1989.
Adrian Mutu, despre nostalgia românilor față de comunism: „Nu cred că democrația a fost înțeleasă”

Întrebat ce părere are despre reacția românilor, Mutu a rămas surprins: „Oau! Nu e grea întrebarea. Eu am trăit 10 ani în comunism. Îmi aduc aminte cum stăteam la coadă să iau pâine, lapte, rația de ulei. Îmi aduc aminte când ne puneau să cântăm forțat pentru Ceaușescu, atunci când venea. Eu nu cred că e mai bine”.

35 de goluri
a marcat Mutu pentru România, fiind golgheterul all-time al naționalei, la egalitate cu Gică Hagi

„Briliantul” a explicat de ce crede că românii cred că este mai rău în democrația decât a fost în comunism.

„Nu cred că democrația a fost foarte bine înțeleasă. Viața românului de acum cu ce era atunci e incomparabilă. E mult mai bine. Oamenii cred că era mai bine pentru că atunci comuniștii vorbeau, printre altele, de un lucru: egalitate.

Nu erau numai bogați sau numai săraci. Sau erau securiștii bogați. Și atunci lumea era ceva de genul: «Lasă că dacă n-am eu, n-are nici vecinul sau X sau Y și e bine».

Una dintre virtuțile democrației este faptul că te poți exprima și că poți ajunge unde vrei tu, poate mai departe față de altul. Îți dă oportunitatea asta. Pe vremea comunismului, mulți oameni foarte deștepți și foarte pricepuți în diferite meserii nu puteau ajunge acolo din cauza comunismului, care nu-i lăsa. Era o barieră.

Și atunci, oamenii care n-aveau capacități sau abilități erau mulțumiți și erau mulțumiți și pentru că ceilalți nu puteau să urce. Dar aceia nu puteau nu pentru că nu erau băieți deștepți sau n-aveau abilități, ci pentru că nu erau lăsați”, a spus Adrian Mutu la Digi Sport.

Să ai posibilitatea și să fii echipat cu ce trebuie ca să reușești prin forțele proprii e ceva incomparabil cu ce era înainte. Adrian Mutu

Adrian Mutu: „Ce puteam să fac în comunism?”

Mutu nu crede că în vechiul regim ar fi avut același succes în carieră și dă exemplu fotbaliștii care au evoluat înainte de 1989 și au avut mari probleme financiare după Revoluție.

„Ce puteam să fac în comunism? Ce făcea tata. Îmi luam un video. Jucam probabil la Steaua și Dinamo. Începeam la FC Argeș, apoi mă luau ele. Jucam la echipa națională, îmi dădeau ăștia un ARO, trei ouă, o pereche de blugi. Și gata.

Uită-te la cei din generația de atunci, sunt foarte puțini care au o poziție financiară cum trebuie. Și, la ce talent au avut, cred că meritau mult mai mult. Sunt unii care s-au dezvoltat, și-au făcut un business, dar nu din fotbal. Pentru ei, fotbalul nu erau un business pe vremea comunismului.

Știu din povești. Când jucau în cupele europene, se întorceau cu 7-10 video pe care le vindeau și mai făceau niște bani. Ce câștigau atunci din fotbal nu cred că le ajungea nici câțiva ani după ce se retrăgeau. Pentru că nu câștigau nimic”, a adăugat Mutu.

Mă bucur că am reușit să ieșim din comunism exact în timp ce creștea generația mea. Am apucat o meserie care merită și dă și bani la nivelul la care am făcut-o eu. Am fost norocos și asta înseamnă democrația. Dacă eram în comunism, nu se întâmpla asta. Adrian Mutu

