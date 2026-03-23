Marele atu al „tricolorilor" Cosmin Contra știe cum poate fi învinsă Turcia: „România e mult mai bună la asta"
Cosmin Contra/ Foto: IMAGO
Nationala

Marele atu al „tricolorilor” Cosmin Contra știe cum poate fi învinsă Turcia: „România e mult mai bună la asta”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.03.2026, ora 15:29
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 15:29
  • Cosmin Contra (50 de ani), fostul selecționer al României, a analizat șansele „tricolorilor” în barajul cu Turcia pentru calificarea la CM 2026.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Cosmin Contra are mare încredere în elevii antrenați de Mircea Lucescu (80 de ani) și susține că atuul României constă în forța grupului.

Cosmin Contra: „Nu întotdeauna talentul câștigă meciurile”

„Toată lumea așteaptă acest meci și le transmit jucătorilor să aibă încredere în ei și să creadă că pot să elimine Turcia și să dea totul, până la ultima picătură de energie. Așa se pot califica și la următorul meci și să joace din nou la Campionatul Mondial.

Trebuie să creadă total în lucrul ăsta pentru că noi suntem alături de ei. O țară întreagă îi sprijină și trebuie să știe că nu sunt singuri. Fanii de câțiva ani le oferă suport necondiționat și se va vedea asta chiar și la Istanbul.

Sunt convins că vom face totul pentru a ne califica. Putem face o surpriză și în fotbal chiar e posibil orice.

Cu siguranță atuul nostru este forța grupului pentru că Turcia are individualități de foarte mare calitate, dar la nivel de grup România e mult mai bună. Nu întotdeauna talentul câștigă meciurile.

De foarte multe ori în fotbalul modern dacă echipa e dispusă să facă sacrificii poate să compenseze lipsa talentelor. Deci eu cred că forța de grup a României este mult mai mare decât cea a Turciei”, a spus Contra, citat de fanatik.ro.

Antrenamentul nationalei Romaniei FOTO Raed Krishan GOLAZO (6).jpg
Antrenamentul nationalei Romaniei FOTO Raed Krishan GOLAZO (6).jpg

Galerie foto (32 imagini)

Antrenamentul nationalei Romaniei FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg Antrenamentul nationalei Romaniei FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg Antrenamentul nationalei Romaniei FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg Antrenamentul nationalei Romaniei FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg Antrenamentul nationalei Romaniei FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+32 Foto
labels.photo-gallery

Cosmin Contra, mesaj pentru Mircea Lucescu

Fostul selecționer al României în perioada septembrie 2017 - noiembrie 2019 și-a continuat discursul și a avut un mesaj și pentru „Il Luce”.

„Lui Mircea Lucescu îi doresc multă sănătate ca să poată să facă lucrurile pe care și le dorește.

Sunt convins că face tot ce e posibil să fie în cea mai bună formă la ora meciului. Ce pot să îi transmit eu unui antrenor cu o experiență atât de mare?

Nu avem ce să îi mai zicem, doar că suntem alături de ei și că îi transmitem toți antrenorii români energie pozitivă și cu puțin noroc să califice echipa la Campionatul Mondial”, a concluzionat Contra.

24
de meciuri a adunat Cosmin Contra pe banca naționalei României (13 victorii, 6 egaluri, 5 înfrângeri)

turcia echipa nationala a romaniei Cosmin Contra baraj cm 2026
Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 33 rapid 19 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
24.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share