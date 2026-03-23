Dinamo, pe urmele conflictului FCSB-CSA? Cât timp poate folosi clubul din Liga 1 marca istorică: „Există o situaţie juridică”

Dinamo, clubul din Liga 1, are drept de folosire a mărcii actuale pe toată durata existenței clubului, fiind cesionată de către AFC Dinamo (Dinamo-Badea).

Clubul lui Nicolae Badea este însă în faliment din toamna anului trecut, iar continuitatea mărcii ridică semne de întrebare în rândul fanilor dinamoviști.

Andrei Nicolescu a fost întrebat dacă există vreo posibilitate ca, pe viitor, clubul să treacă printr-o experienţă identitară de tip FCSB-CSA.

Dinamo are dreptul de folosire a mărcii actuale

„Din perspectiva noastră, nu. Evident, există o situaţie juridică pe care o ştiţi, cu actuala siglă (n.r. ar putea fi scoasă la licitație).

Există o situaţie juridică a asociaţiei domnului Badea, dar nu vom fi noi niciodată cei care vom, cum să zic eu vom intra într-o astfel de dispută, dacă va fi cazul. Vom vedea exact cum se va poziţiona.

Există o cesiune acestei mărci, de utilizare pe toată durata de viaţă a clubului, a societăţii din anul 1948. O cesiune înregistrată la Federaţia Română de Fotbal, deci mai departe cred că restul sunt doar speculaţii și eu nu vreau să intru în speculaţii”, a declarat Nicolescu la emisiunea suporterilor „Totul pentru Dinamo”.

Nicolescu: „Dinamo este pe traiectoria pe care ne-o dorim pentru 2028”

Conducătorul roș-albilor a vorbit și despre feedback-ul acționarilor și dacă lucrurile sunt conform previziunilor:

„Noi suntem în proiecţia pe care am făcut-o. Aşa cum am spus în toamnă, anul trecut am constatat că există o diferenţă în zona comercială, tocmai de aceea am avut un consultant care a venit și a început să implementeze lucruri.

Am schimbat un pic în zona de marketing şi comercial. Toată strategia noastră am adaptat-o, suntem într-o continuă dezvoltare şi o continuă căutare în zona asta.

În partea de academie o să vedeţi, anul ăsta vom avea nişte rezultate mult mai bune și începând de anul viitor, Dinamo, la grupele de elită, se va bate pentru prima dată pentru rezultate, nu pentru a forma echipe.

Am dezvoltat foarte bine partea administrativă și cred că suntem un nucleu de oameni care pot să gestioneze în mod corect şi eficient tot ce înseamnă partea de relaţie cu Federaţia, de licenţiere, de îndeplinirea unor criterii, absolut tot.

Am dezvoltat partea de scouting. Este foarte bine pusă la punct. Face analize din ce în ce mai corecte și din ce în ce mai complexe pentru echipă.

Începem să ne dezvoltăm şi în zona în care Dinamo, ca şi un club puternic, va trebui să aibă un nucleu de 50-60 de jucători pe care să se bazeze la început de fiecare an.

Din cei care nu prin primul lot, o să avem un management al lor, pentru a putea fi integraţi în alte sisteme, care să-i aducă la un nivel pe care ni-l dorim în 6 luni sau în 12 luni, pentru a rămâne o soluţie foarte bună pentru echipă.

Cred că dezvoltăm şi în ceea ce priveşte infrastructura de la Săftica și vom finaliza investiţia pe care am avut-o, pentru că anul viitor jucătorii să beneficieze de condiţii mult mai bune de recuperare, antrenament şi orice.

Cred că Mister [Kopic] a dezvoltat deja o identitate a clubului, deja putem să vorbim despre un club cu o filozofie de joc şi cu un concept, unul care nu avem cum să spunem că nu este pe placul nostru, al celor care simţim pentru Dinamo, pentru că suntem un club dominant.

Am început să dominăm fiecare meci. Ne lipseşte finalizarea, dar sunt convins că o să o găsim. Din toate perspectivele, suntem în traiectoria pe care ne-o dorim pentru 2028”.

Dinamo are în palmares 18 titluri, 13 Cupe, 2 Supercupe și o Cupă a Ligii

