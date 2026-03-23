Dinamo, pe urmele conflictului FCSB-CSA? Cât timp poate folosi clubul din Liga 1 marca istorică: „Există o situaţie juridică”

Dinamo, clubul din Liga 1, are drept de folosire a mărcii actuale pe toată durata existenței clubului, fiind cesionată de către AFC Dinamo (Dinamo-Badea)
alt-text Publicat: 23.03.2026, ora 19:22
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 19:22
  • Dinamo, clubul din Liga 1, are drept de folosire a mărcii actuale pe toată durata existenței clubului, fiind cesionată de către AFC Dinamo (Dinamo-Badea).

Clubul lui Nicolae Badea este însă în faliment din toamna anului trecut, iar continuitatea mărcii ridică semne de întrebare în rândul fanilor dinamoviști.

Noul  stadion Dinamo  Evoluție importantă a lucrărilor de la arena din centrul Capitalei » Se trece la faza a doua a proiectului 
Andrei Nicolescu a fost întrebat dacă există vreo posibilitate ca, pe viitor, clubul să treacă printr-o experienţă identitară de tip FCSB-CSA.

Dinamo are dreptul de folosire a mărcii actuale

„Din perspectiva noastră, nu. Evident, există o situaţie juridică pe care o ştiţi, cu actuala siglă (n.r. ar putea fi scoasă la licitație).

Există o situaţie juridică a asociaţiei domnului Badea, dar nu vom fi noi niciodată cei care vom, cum să zic eu vom intra într-o astfel de dispută, dacă va fi cazul. Vom vedea exact cum se va poziţiona.

Există o cesiune acestei mărci, de utilizare pe toată durata de viaţă a clubului, a societăţii din anul 1948. O cesiune înregistrată la Federaţia Română de Fotbal, deci mai departe cred că restul sunt doar speculaţii și eu nu vreau să intru în speculaţii”, a declarat Nicolescu la emisiunea suporterilor „Totul pentru Dinamo”.

Nicolescu: „Dinamo este pe traiectoria pe care ne-o dorim pentru 2028”

Conducătorul roș-albilor a vorbit și despre feedback-ul acționarilor și dacă lucrurile sunt conform previziunilor:

„Noi suntem în proiecţia pe care am făcut-o. Aşa cum am spus în toamnă, anul trecut am constatat că există o diferenţă în zona comercială, tocmai de aceea am avut un consultant care a venit și a început să implementeze lucruri.

Am schimbat un pic în zona de marketing şi comercial. Toată strategia noastră am adaptat-o, suntem într-o continuă dezvoltare şi o continuă căutare în zona asta.

În partea de academie o să vedeţi, anul ăsta vom avea nişte rezultate mult mai bune și începând de anul viitor, Dinamo, la grupele de elită, se va bate pentru prima dată pentru rezultate, nu pentru a forma echipe.

Am dezvoltat foarte bine partea administrativă și cred că suntem un nucleu de oameni care pot să gestioneze în mod corect şi eficient tot ce înseamnă partea de relaţie cu Federaţia, de licenţiere, de îndeplinirea unor criterii, absolut tot.

Am dezvoltat partea de scouting. Este foarte bine pusă la punct. Face analize din ce în ce mai corecte și din ce în ce mai complexe pentru echipă.

Începem să ne dezvoltăm şi în zona în care Dinamo, ca şi un club puternic, va trebui să aibă un nucleu de 50-60 de jucători pe care să se bazeze la început de fiecare an.

Din cei care nu prin primul lot, o să avem un management al lor, pentru a putea fi integraţi în alte sisteme, care să-i aducă la un nivel pe care ni-l dorim în 6 luni sau în 12 luni, pentru a rămâne o soluţie foarte bună pentru echipă.

Cred că dezvoltăm şi în ceea ce priveşte infrastructura de la Săftica și vom finaliza investiţia pe care am avut-o, pentru că anul viitor jucătorii să beneficieze de condiţii mult mai bune de recuperare, antrenament şi orice.

Cred că Mister [Kopic] a dezvoltat deja o identitate a clubului, deja putem să vorbim despre un club cu o filozofie de joc şi cu un concept, unul care nu avem cum să spunem că nu este pe placul nostru, al celor care simţim pentru Dinamo, pentru că suntem un club dominant.

Am început să dominăm fiecare meci. Ne lipseşte finalizarea, dar sunt convins că o să o găsim. Din toate perspectivele, suntem în traiectoria pe care ne-o dorim pentru 2028”.

  • Dinamo are în palmares 18 titluri, 13 Cupe, 2 Supercupe și o Cupă a Ligii
Marotta, mesaj pentru Chivu Ce i-a transmis președintele lui Inter antrenorului român, după un nou meci fără victorie în Serie A
„Singura slăbiciune” Andrei  Nicolescu despre cel mai arzător subiect de la Dinamo: „E foarte ușor acum să arunci vina”
Înregistrarea care arată ce s-a întâmplat înainte de accidentul de pe aeroportul LaGuardia: „Stop, stop, stop!”
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
Ce transferuri pregătește Dinamo S-a reactivat o pistă importantă + negocieri cu un fundaș central
Aproape de surpriză FOTO. Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Miami de #4 mondial » Momente de panică în tribune la setul decisiv
Tricouri noi la baraj Echipamentul a fost lansat cu 3 zile înainte de meciul decisiv  Turcia - România: l-au prezentat jucătorii celor 3 mari rivale!
„România are un mare avantaj” Bogdan Stancu a vorbit în presa din Turcia despre barajul pentru CM 2026 „Sunt sigur de asta”
„N-ai cum să faci asta” Angelescu a explicat de ce Rapid l-a folosit cu CFR pe Kader Keita, după ce a lovit o femeie cu mașina
A refuzat Dinamo Nici Stoinov n-a reușit să-l convingă: „Am băut o cafea, dar am obiective diferite”
De ce nu Târnovanu?

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

Explicația declarației lui Tarbă

O rușine de meci!

Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Copiii iubesc măscăricii

Setea de putere a lui Burleanu

Utopia onoarei

Moralitatea dinastiei Burleanu

Meci bun, arbitraj de județeană

Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Ce caută Mirel aici?

Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Corbu de pretutindeni

Fede Valverde, jucătorul infinit

Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

„Mașina de tocat carne”

Firescul nefiresc

Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Ce urmează la Rapid  Victor Angelescu a anunțat schimbările care ar urma să aibă loc în vară la gruparea giuleșteană
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Farmacia Hotăranu revine în viața Bucureștiului. Cu o istorie de peste 100 de ani, monumentul păstrează vitrine elegante, comandate la Viena, și va deveni muzeu
