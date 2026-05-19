„Nu ne venea să credem” Ciprian Deac, despre cel mai frumos moment petrecut la CFR Cluj: „Eram toți în vestiar și plângeam”
Ciprian Deac. Foto: Sport Pictures
Superliga

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.05.2026, ora 20:44
alt-text Actualizat: 19.05.2026, ora 20:45
  • Ciprian Deac (40 de ani) a dezvăluit care a fost cel mai frumos moment pe care l-a trăit alături de CFR Cluj, club la care a ajuns în 2005.

Veteranul formației din Gruia și-a anunțat retragerea luni, prin intermediul unui videoclip emoționant, publicat de CFR Cluj.

Ciprian Deac: „Eram toți în vestiar și plângeam”

Deac a rememorat momentul din sezonul 2019-2020, când CFR a eliminat-o dramatic pe Celtic, în turul trei preliminar al Ligii Campionilor.

Atunci, ardelenii întorceau scorul la ultimele minute ale returului din Scoția și câștigau cu 4-3, obținând calificarea în play-off-ul competiției, Deac fiind cel care a deschis scorul în minutul 27.

„Sunt multe momente, dar cred că cel cu Celtic din deplasare (n.r. - a fost memorabil). Cred că acela a fost o nebunie de meci, o răsturnare unde am trecut de la agonie la extaz foarte repede, plus o calificare mai departe în play-off-ul Champions League. 

Așa, per ansamblu, OK, s-a câștigat la Manchester, la Roma, dar la Celtic a fost ceva deosebit, nu știu. Chiar mi-aduc aminte că, după meci, eram toți în vestiar și plângeam. Nu ne venea să credem ce am realizat”, a spus Ciprian Deac, într-un interviu postat de CFR Cluj.

Cât despre retragere și ultimul meci al carierei, Deac a transmis:

„Da, este un moment foarte greu. Cred că, nu știu, în ultimele două luni am reușit să dorm foarte puțin pentru că mă gândesc foarte mult la ultimul meci și la ultimele clipe pe care le voi petrece pe gazon.

Dar așa e în viață, vin și aceste momente, am încercat cât mai mult să fug de aceste ele, să nu fiu prins niciodată, dar, din păcate, vârsta nu iartă pe nimeni și cred că a sosit momentul să spun stop. 

Să îi las pe cei tineri să ducă acest club acolo unde îi este locul, adică an de an să se bată la campionat, la câștigarea Cupei, la un trofeu.

CFR înseamnă seriozitate, înseamnă performanță și cred că asta am realizat timp de 20 de ani”.

Jucătorul din Gruia și-a reamintit și momentul debutului pentru CFR:

Cred că a fost cel mai frumos moment, pentru că s-a potrivit de minune. Am debutat în orașul meu, atunci s-a jucat la Dej, am și câștigat cu 4-0, cred că împotriva Unirii Urziceni. Parcă a fost în altă viață. Ciprian Deac, jucător CFR Cluj

Palmares impresionant pentru Ciprian Deac

Deac a devenit campion al României alături de gruparea alb-vișinie de șapte ori. Mai mult, a câștigat patru Cupe ale României și trei Supercupe tot cu gruparea „feroviară”.

În plus, Deac a câștigat și Cupa Germaniei alături de Schalke 04 în anul 2011.

La echipa națională, Ciprian Deac a jucat 26 de meciuri și a reușit să înscrie patru goluri și să ofere trei pase decisive.

