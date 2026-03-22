Mutu se opune  „Briliantul”, mesaj ferm când a auzit de contractul pregătit de FRF pentru Gică Hagi: „Nu e normal”

Adrian Mutu (47 de ani) nu este de acord cu contractul uriaș pe care FRF i l-ar pregăti lui Gheorghe Hagi (61 de ani).

Gica Hagi este principalul favorit pentru a prelua postul de selecționer al României, după încheierea mandatului lui Mircea Lucescu (80 de ani).

„Regele” a vândut pachetul majoritar de acțiuni al Farului și a scăpat de ultimul obstacol care stătea între el și națională. Gică Popescu (58 de ani) este noul acționar majoritar al „marinarilor”.

Pentru a-l convinge pe Hagi să vină la națională, FRF i-ar pregăti acestuia un contract pe 10 ani, în care, pe lângă rolul de selecționer, ar avea și responsabilitatea de a contribui la reorganizarea fotbalului românesc, informează digisport.ro.

Adrian Mutu, despre posibilul contract al lui Gheorghe Hagi: „Nu e normal”

Golgheterul all-time al naționalei, alături de Gică Hagi, Mutu susține că nu ar fi corect ca „Regele” să aibă parte de un asemenea tratament, deoarece o eventuală calificare ratată ar trebui să aibă repercusiuni, la fel ca în cazul predecesorilor săi.

„Contract pe 10 ani la echipa națională? Am mare respect pentru Gică, dar nu cred că e normal, pe undeva, pentru că și el trebuie să aibă aceleași obiective că toți selecționerii care au fost la echipa națională.

Faptul că va putea sta cu siguranță s-a mai întâmplat, cred că și Piți a stat vreo 8 ani, și Iordănescu nu știu câți ani...

Dacă federația crede că Gică Hagi e omul potrivit și eu personal cred că e unul dintre oamenii potriviți, de ce nu? Dar, în același timp, presiunea care au avut-o selecționerii și obiectivele pe care le au avut ar trebui să le aibă și Gică Hagi”, a declarat Adrian Mutu, potrivit sursei citate.

Gică Hagi ar fi la al doilea mandat pe banca României

Gică Hagi a mai antrenat prima reprezentativă în 2001, când a fost pe banca tehnică la ultimele două meciuri din campania de calificare pentru pentru Campionatul Mondial din 2002, dar și la dubla manșă cu Slovenia de la baraj, pierdută de „tricolori”, 2-3 la general.

Gică Hagi, în postura de selecționer al naționalei României/ Foto: Getty Images

După aventura scurtă de la echipa națională, „Regele” a mai antrenat 5 echipe de club: Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, FCSB, Viitorul/Farul

Ca jucător, Hagi a bifat și 125 de selecții, având 35 de goluri marcate, record, la egalitate cu Adrian Mutu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport