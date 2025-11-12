Adrian Mutu are două oferte „Briliantul”, gata să revină pe banca tehnică: „Ți-am spus”

Adrian Mutu (46 de ani) a dezvăluit că se află în negocieri cu două echipe din zona Asiei.

„Briliantul" este liber de contract din luna martie, atunci când s-a despărțit de Petrolul Ploiești, la doar două luni după ce preluase echipa.

Invitat în studioul Digi Sport, Adrian Mutu a afirmă că îi este dor să fie pe banca tehnică.

Adrian Mutu negociază cu două cluburi din Asia

„Briliantul” a declarat că, în prezent, poartă negocieri cu două cluburi din zona Asiei, unde campioantele urmează să se întrerupă timp de o lună de zile.

„Normal ar fi să și antrenez, de fapt. Profesional vorbind, asta ar fi normal. E o perioadă de tranziție, ca să spun așa, pentru că se apropie fereastra de mercato din iarnă.

Dacă vor fi oportunități care se vor ivi și îmi convin, de ce nu? Se poate întâmpla și în pauza asta, a echipelor naționale.

Unde și cu cine sunt eu în discuții, ca să spun așa, campionatele din țările respective se întrerup o lună.

Prin Asia, pe acolo, Arabia Saudită, Emirate, toate astea se întrerup. Acolo am discuții cu două echipe, vedem dacă este ceva. Una din oferte e din Arabia Saudită, na că ți-am spus.

Ideea e că îmi lipsește partea de a antrena zilnic, de a fi acolo între băieți, de a discuta despre scheme, fiind față în față cu problemele zilnice cu care se confruntă un antrenor.

Pe de altă parte, nu-mi lipsește, pentru că m-am ocupat de academie.

Adică am avut de lucru, dar bineînțeles că nu sunt rupt de ceea ce înseamnă Liga 1, sau fotbalul românesc, sau fotbalul în general”, a declarat Adrian Mutu la emisiunea „Digi Sport Special”.

Pentru Adrian Mutu nu ar fi prima experiență în zona Golfului.

În perioada 20 iulie 2018 - 31 decembrie 2019, golgeterul all time al naționalei României, alături de Gheorghe Hagi, a condus echipa de rezerve a clubului Al Wahda, din Emiratele Arabe Unite.

„Briliantul” și-a început carierea de antrenor în anul 2018, când a preluat-o pe FC Voluntari.

Ulterior, a mai condus selecționata României U21, FC U Craiova 1948, Rapid, Neftchi Baku, CFR Cluj și Petrolul Ploiești.

