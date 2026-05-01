Liga 2 Steaua, revenire spectaculoasă cu Chindia Târgoviște » Programul complet + clasamentul actualizat

Steaua a învins Chindia Târgoviște, scor 2-1, în etapa #7 din play-off-ul Ligii 2.

Partidele din play-out-ul Ligii 2 se joacă pe 2 mai, de la ora 11:00.

Corvinul e lider în play-off-ul Ligii 2, cu 65 de puncte. Voluntari și Sepsi completează podiumului cu 58, respectiv 57 de puncte.

Play-off Liga 2, etapa a 7-a

S-au jucat:

Chindia Târgoviște - Steaua 1-2

Au marcat: Popadiuc ('9) / Chipirliu ('84), Pacionel ('90+3)

Stadion : „Eugen Popescu” (Târgovişte - Dâmboviţa)

: „Eugen Popescu” (Târgovişte - Dâmboviţa) Arbitru: Olaru Constantin Alin (Râmnicu Vâlcea - Vâlcea) / A1: Şchiopeţ Claudiu (Braşov - Braşov), A2: Tudor Răzvan (Bucureşti - Bucureşti)

FC Voluntari - FC Bihor 2-1

Au marcat: M. Roman (min. 47), R. Crișan (min. 86) / B. Vătăjelu (min. 53)

Stadion : „Anghel Iordănescu” (Voluntari - Ilfov)

: „Anghel Iordănescu” (Voluntari - Ilfov) Arbitru : Cojocaru Adrian Viorel (Galaţi - Galaţi)

: Cojocaru Adrian Viorel (Galaţi - Galaţi) A1 : Marchidanu Marius Cristian (Brăila - Brăila)

: Marchidanu Marius Cristian (Brăila - Brăila) A2: Filip Alexandru (Constanţa - Constanţa)

În minutul 90, formația din Oradea se afla în atac, forțând egalarea. La o pătrundere în careu, Alex Gîț a fost lovit în mod violent de Răzvan Gunie, care a intrat prin alunecare.

Imediat, fundașul celor de la Voluntari a început să acuze dureri insuportabile, iar toți jucătorii din jurul lui și-au pus mâinile pe cap, semn al gravității accidentării. În acel moment a fost solicitată ambulanța.

Ambulanța a intrat pe teren pentru a-i acorda îngrijiri medicale, însă a avut nevoie de ajutorul jucătorilor. Din cauza gazonului ud, mașina nu a putut înainta normal, iar fotbaliștii au împins-o pentru ca aceasta să ajungă mai aproape de poartă.

Staff-ul medical a intervenit, iar atmosfera a devenit din ce în ce mai tensionată. Florin Pîrvu, antrenorul celor de la Voluntari, a strigat „Să vă fie rușine!” către loja celor de la Bihor.

Clasamentul în play-off -ul Ligii 2

Echipă Meciuri Puncte 1. Corvinul 6 65 2. Voluntari 7 58 3. Sepsi 6 57 4. Steaua 7 48 5. FC Bihor 7 45 6. Chindia Târgoviște 7 39

2 mai

Sepsi Sf. Gheorghe - Corvinul, LIVE de la 12:30

Stadion: Sepsi Duna Arena (Sfântu Gheorghe - Covasna)

Play-out, Liga 2, etapa a 6-a, 2 mai, de la ora 11:00

Afumați - Concordia (Grupa B)

Stadion: Comunal (Afumaţi - Ilfov)

Câmpulung - CS Dinamo (Grupa A)

Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel - Argeş)

CSM Reșița - Șelimbăr (Grupa B)

CSM Satu Mare - Tunari (Grupa B)

Stadion: Olimpia - Daniel Prodan (Satu Mare - Satu Mare)

ASA Tg. Mureș - Ceahlăul (Grupa A)

Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureş - Mureş)

FC Bacău - CSC Dumbrăvița (Grupa B)

Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruşi-Ciutea - Bacău)

Metalul Buzău - CSM Slatina (Grupa A)

Stadion: Gloria (Buzău - Buzău)

Poli Iași - Gloria Bistrița (Grupa A)

Stadion: „Emil Alexandrescu” (Iaşi - Iaşi)

Clasamentul în play-out , grupa A

Echipă Meciuri Puncte 1. Metalul Buzău 5 47 2. ASA Târgu Mureș 5 45 3. Poli Iași 5 40 4. CSM Slatina 5 37 5. Gloria Bistrița 5 30 6. CS Dinamo 5 22 7. Ceahlăul 5 20 8. Câmpulung 5 11

Clasamentul în play-out , grupa B

Echipă Meciuri Puncte 1. Concordia Chiajna 5 40 2. CSM Reșița 5 40 3. FC Bacău 5 39 4. CS Afumați 5 34 5. Dumbrăvița 5 29 6. CSM Satu Mare 5 26 7. Șelimbăr 5 24 8. Tunari 5 23

