Secretul revelației Ce făcea noul superstar al Franței și al lui Bayern în fiecare zi, la 5:30 dimineața
Michael Olise, în turul semifinalei Ligii, PSG - Bayern 5-4. Are 5 goluri și 7 assisturi în acest sezon de Champions. Foto: Imago
Liga Campionilor

alt-text Publicat: 02.05.2026, ora 14:43
  • Michael Olise, 24 de ani, are cel mai bun sezon al carierei, aproape de „tripla” cu Bayern, și se pregătește de Mondialul cu Franța. 
  • Ce spune despre el primul său antrenor la seniori. Cum îl surprindeau uneori coechipierii înaintea antrenamentelor. 

Michael Olise s-a născut la Londra, dar joacă pentru naționala Franței. Datorită originilor sale multiple, putea evolua și pentru Anglia, Nigeria sau Algeria.

Olise, ascensiune continuă cu Bayern

Nu mulți se așteptau în 2019, când debuta la 17 ani în tricoul lui Reading, să ajungă astăzi la un asemenea nivel. O revelație în fotbalul mondial, la 24 de ani.

Olise (stânga) l-a îngenuncheat cu fentele sale pe Nuno Mendes, fundașul stânga al lui PSG. Foto: Imago

După Reading și Crystal Palace, a semnat cu Bayern, în 2024, pentru 53 de milioane de euro, și de atunci e într-o ascensiune continuă.

140 de milioane de euro
valorează azi Michael Olise (Transfermarkt)

Olise poate reuși „tripla” cu Bayern și depăși recordul lui Messi

Sezonul trecut a fost bun, foarte bun, dar acum e extraordinar. Extrema care influențase 43 de goluri (20 de reușite-23 de assisturi) în 55 de meciuri pentru Bayern, cucerind în 2025 titlul și Supercupa Germaniei, poate realiza „tripla” în 2026.

  • E campion, calificat în finala Cupei și cu șanse la finala Champions League. 

Iar cifrele sale sunt impresionante.

49 de goluri
a influențat Olise în 47 de partide jucate cu Bayern în actuala stagiune (20 de goluri, 29 de assisturi)

Încă trei pase decisive și depășește recordul all-time al lui Messi într-un sezon (31 de assisturi în 2011-2012, pentru Barcelona)!

Olise pleca la 5:30 dimineața de acasă pentru a nu întârzia la antrenament

Mark Bowen, antrenorul pe care l-a avut la Reading, dezvăluie un secret al jucătorului. Seriozitatea.

Tehnicianul spune că punctualitatea e o obsesie pentru Olise și povestește ce făcea atacantul pentru a fi sigur că nu întârzie la nicio ședință de pregătire.

„În fiecare dimineață, ajungeam la centrul sportiv și Michael era deja acolo, dormind în mașina lui. Ceilalți jucători dormeau acasă, el era la teren de câteva ore”.

Olise pregătește un superMondial cu Franța. Numărul 11 albastru. Foto: Imago
Olise pregătește un superMondial cu Franța. Numărul 11 albastru. Foto: Imago

Locuia la Londra și se antrena la Reading, la 61 de kilometri distanță. Știind că e trafic intens, pleca la 5:30.

Dacă sosea prea devreme la centrul de pregătire, mai dormea în mașină.

„Singura problemă era că în unele zile uita să se trezească. Așa îl surprindeau colegii câteva ore mai târziu”, și-a amintit antrenorul.

