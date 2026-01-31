Mutu se menține în formă  FOTO: Fizicul de invidiat al „Briliantului”, la   47 de ani +9 foto
Foto: Instagram/@adrian10mutu
Mutu se menține în formă FOTO: Fizicul de invidiat al „Briliantului”, la 47 de ani

Publicat: 31.01.2026, ora 21:21
  • Adrian Mutu (47 de ani), ex-jucător la Chelsea, Fiorentina sau Juventus, se menține în formă și acum, chiar dacă s-a retras din activitate în urmă cu aproape 10 ani.
  • Cum arată fostul mare internațional, mai jos în articol.

Ultima echipă pentru care a jucat Adrian Mutu a fost ASA Târgu Mureș, în perioada ianuarie - iulie 2016, înainte să se retragă din activitate.

FOTO. Cum arată Adrian Mutu la 47 de ani

După retragerea din cariera de fotbalist, Adrian Mutu a ales să devină antrenor. Ultima formație pregătită de „Briliant” a fost Petrolul Ploiești, în perioada decembrie 2024 - martie 2025.

Chiar dacă nu a mai antrenat de aproape un an, Adrian Mutu nu a stat degeaba! Fostul mare atacant român are grijă de propria academie și se antrenează intens în sala de fitness, iar fizicul lui este de invidiat.

Într-un InstaStory postat pe pagina sa personală, Adrian Mutu s-a pozat într-o sală de sport, arătând că vârsta pentru el este doar un număr.

Adrian Mutu, în sala de fitness. Foto: Instagram/@adrian10mutu Adrian Mutu, în sala de fitness. Foto: Instagram/@adrian10mutu
Adrian Mutu, în sala de fitness. Foto: Instagram/@adrian10mutu

De-a lungul carierei sale de jucător, Adrian Mutu a jucat pentru Dinamo, Inter Milano, Hellas Verona, Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina, Ajaccio, Petrolul sau ASA Târgu Mureș.

„Briliantul” a strălucit în tricoul Fiorentinei, formație pentru care a bifat 143 de meciuri, a marcat 69 de goluri și a oferit 29 de pase decisive.

Și la Parma a jucat foarte bine. Chivu a înscris 22 de goluri în 36 de meciuri. A oferit și 12 assisturi.

A câștigat Premier League alături de Chelsea, în sezonul 2004/2005.

Mutu a cucerit și campionatul cu Dinamo în anul 2000.

167 de goluri
a înscris Adrian Mutu în cariera sa. A jucat, în total, 452 de meciuri

Din postura de antrenor, Adrian Mutu le-a pregătit pe Voluntari, naționala U21 a României, U Craiova, Rapid, CFR Cluj sau Petrolul.

Adrian Mutu prefera tinutele elegante FOTO Sportpictures (4).jpg
Adrian Mutu prefera tinutele elegante FOTO Sportpictures (4).jpg

Adrian Mutu prefera tinutele elegante FOTO Sportpictures (1).jpg Adrian Mutu prefera tinutele elegante FOTO Sportpictures (2).jpg Adrian Mutu prefera tinutele elegante FOTO Sportpictures (3).jpg Adrian Mutu prefera tinutele elegante FOTO Sportpictures (4).jpg Adrian Mutu prefera tinutele elegante FOTO Sportpictures (5).jpg
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share