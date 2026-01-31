Adrian Mutu (47 de ani), ex-jucător la Chelsea, Fiorentina sau Juventus, se menține în formă și acum, chiar dacă s-a retras din activitate în urmă cu aproape 10 ani.

Cum arată fostul mare internațional, mai jos în articol.

Ultima echipă pentru care a jucat Adrian Mutu a fost ASA Târgu Mureș, în perioada ianuarie - iulie 2016, înainte să se retragă din activitate.

FOTO. Cum arată Adrian Mutu la 47 de ani

După retragerea din cariera de fotbalist, Adrian Mutu a ales să devină antrenor. Ultima formație pregătită de „Briliant” a fost Petrolul Ploiești, în perioada decembrie 2024 - martie 2025.

Chiar dacă nu a mai antrenat de aproape un an, Adrian Mutu nu a stat degeaba! Fostul mare atacant român are grijă de propria academie și se antrenează intens în sala de fitness, iar fizicul lui este de invidiat.

Într-un InstaStory postat pe pagina sa personală, Adrian Mutu s-a pozat într-o sală de sport, arătând că vârsta pentru el este doar un număr.

Adrian Mutu, în sala de fitness. Foto: Instagram/@adrian10mutu

De-a lungul carierei sale de jucător, Adrian Mutu a jucat pentru Dinamo, Inter Milano, Hellas Verona, Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina, Ajaccio, Petrolul sau ASA Târgu Mureș.

„Briliantul” a strălucit în tricoul Fiorentinei, formație pentru care a bifat 143 de meciuri, a marcat 69 de goluri și a oferit 29 de pase decisive.

Și la Parma a jucat foarte bine. Chivu a înscris 22 de goluri în 36 de meciuri. A oferit și 12 assisturi.

A câștigat Premier League alături de Chelsea, în sezonul 2004/2005.

Mutu a cucerit și campionatul cu Dinamo în anul 2000.

167 de goluri a înscris Adrian Mutu în cariera sa. A jucat, în total, 452 de meciuri

Din postura de antrenor, Adrian Mutu le-a pregătit pe Voluntari, naționala U21 a României, U Craiova, Rapid, CFR Cluj sau Petrolul.

