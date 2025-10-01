Cel mai mare contract semnat vreodată! Un jucător rus , cel mai bine plătit din NHL

Kirill Kaprizov (28 de ani) a semnat cel mai mare contract din istoria NHL cu Minnesota Wild.

Jucătorul rus va câștiga 136 de milioane de dolari timp de opt sezoane.

Kirill Kaprizov a dat lovitura. Marți, starul celor de la Minnesota Wild a semnat un contract valabil pe opt sezoane, în valoare de 136 de milioane de dolari cu franciza localizată în Saint Paul, capitala statului Minessota, scrie L'Equipe.

Kirill Kaprizov a semnat cel mai mare contract din istoria NHL

Până în acest moment, recordul era deținut de compatriotul său Alex Ovechkin (40 de ani), cel care era plătit cu 124 de milioane de dolari în 2008, pe vremea când evolua pentru Washington Capitals.

Kaprizov, care evoluează pentru Minnesota Wild încă din anul 2020, va primi 17 milioane de dolari anual, fiind, de asemenea, un alt record. Depășește cele 14 milioane de dolari câștigate de germanul Leon Draisaitl (29 de ani) de la Edmonton Oilers.

Noul contract al campionului olimpic cu Rusia, în 2018, la Jocurile Olimpice de Iarnă, din Pyeongchang, Coreea de Sud, va intra în vigoare abia din sezonul 2026-2027.

În noua stagiune, care începe pe 7 octombrie, Kaprizov se va afla în ultimul an a contractului semnat anterior, în anul 2021 pe cinci ani și 45 de milioane de dolari.

8 MORE YEARS OF THE THRILL



🗞️ Full details » https://t.co/M3RiI5ylvM pic.twitter.com/uezQzj3ntX — Minnesota Wild (@mnwild) September 30, 2025

Cine este Kirill Kaprizov

A fost selectat în NHL, în anul 2015, cu opțiunea numărul 135, în cea de-a cincea rundă.

Până în vara lui 2020 a fost lăsat de Minnesota Wild să evolueze în KHL, campionatul de hochei al Rusiei.

Ulterior, a semnat un contract pe doi ani cu franciza localizată în Saint Paul, însă și-a făcut debutul abia pe 14 septembrie 2021.

Kaprizov a fost desemnat debutantul anului, fiind selectat pentru All Star Game-ul din NHL pentru următoarele trei sezoane.

