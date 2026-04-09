„Își iau jucăriile și pleacă” Doi antrenori români, puși la zid: „Porumbei voiajori. Prea sensibili”

Adrian Porumboiu (75 de ani) e nemulțumit de doi antrenori români importanți, Mirel Rădoi și Edi Iordănescu.

Fostul arbitru a lăudat abilitățile celor doi tehnicieni, însă îi contestă dur pentru pentru lipsa de longevitate și modul în care renunță foarte ușor la cluburile pe care le antrenează.

Adrian Porumboiu: „Când se supără, își iau jucăriile și pleacă”

Porumboiu nu crede că noua colaborare dintre Rădoi și Gigi Becali va fi de lungă durată, iar despre Edi Iordănescu s-a convins încă din perioada în careu au colaborat la FC Vaslui.

„Nu poți să lași cluburile așa… Craiova, de exemplu, era lider clar, a pierdut un meci, două, gata s-a supărat (n.r. - Mirel Rădoi). Apoi te mai și duci. Și cu Gigi s-a supărat, apoi uite-l că revine. Acum urmează și a treia dezmembrare, însă fiecare își așează treburile cum crede.

Am doi antrenori pe care i-am plusat tot timpul că sunt valoroși: Edi Iordănescu și Mirel Rădoi. Dar sunt doi antrenori fără echilibru permanent, iar când se supără își iau jucăriile și pleacă. Lasă în urma lor niște lucruri neacoperite, nerezolvate.

Înțeleg să ai orgoliu, să nu treacă nimeni peste tine, toți suntem, mai mult sau mai puțin, orgolioși. Păcat că au valoare, sunt antrenori foarte buni.

Cu Edi am o relație apropiată, la Vaslui l-am avut și jucător, și antrenor. I-am spus: «mă, de ce pleci?». A venit înapoi, a mai stat puțin, iar a plecat. Practic sunt călători, porumbei voiajori, mult prea sensibili pentru lumea cotidiană”, a spus Adrian Porumboiu, potrivit prosport.ro.

Ultimele cluburi de care s-au despărțit cei doi tehnicieni au fost U Craiova, respectiv Legia Varșovia. Mirel Rădoi a petrecut doar 10 luni pe banca oltenilor, iar Edi Iordănescu doar 4 luni la cârma formației poloneze.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport