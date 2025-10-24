Spectacol la Atena AEK a zdrobit fosta adversară FCSB: „Ar fi putut înscrie chiar și 12 goluri!” » Răzvan Marin, printre marcatori

AEK Atena - Aberdeen 6-0. Formația din capitala Greciei a făcut spectacol în etapa a doua din Conference League.

Răzvan Marin (29 de ani) a fost titular în partida de joi seară, iar în repriza secundă și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor.

După 0-2 cu PAOK, formația lui Răzvan Lucescu, din ultima etapă de campionat, AEK s-a revanșat cu o victorie la scor în Europa, în fața propriilor suporteri.

AEK Atena - Aberdeen 6-0 . Echipa lui Răzvan Marin a făcut show în Europa

Aberdeen, echipa eliminată de FCSB în play-off-ul Europa League (2-2 și 0-3), nu a avut nicio șansă în deplasarea de la Atena, AEK având deja un avantaj de 3 goluri pe tabelă încă din minutul 27, după „dubla” lui Koita și reușita lui Eliasson.

Răzvan Marin a dus scorul la 4-0 în minutul 55, iar Jovic și Kutesa au închis tabela în minutele 81 și 87, pentru un „set” 6-0.

55΄Ο Πιερό πλασάρει, η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Μαρίν με γυριστό σουτ στην κίνηση… μπαίνει με τη μπάλα στα δίχτυα για το 4-0!!!#aekfc #aekfcseason2025_2026 #UECL pic.twitter.com/zRbFAlRJmL — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) October 23, 2025

AEK se află în prezent pe locul 12 în clasamentul din Conference League, după ce în prima etapă a fost învinsă cu 3-1 de slovenii de la Celje.

Victoria la scor a adus laude și din partea presei din Grecia:

„Cu mijlocul funcționând impecabil de data aceasta, concentrarea la un nivel ridicat și cu intensitate și presiune în joc, AEK a demontat Aberdeen încă din prima repriză și, fără exagerare, ar fi putut înscrie chiar și... 12 goluri!”, a notat publicația gazzetta.gr.

Următorul meci al celor de la AEK este duminică, de la 21:00, contra rivalei Olympiacos.

Clasamentul din Conference League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Fiorentina 5-0 6 2. AEK Larnaca 5-0 6 3. Celje 5-1 6 4. Laussane 4-0 6 5. Samsunspor 4-0 6 6. Mainz 2-0 6 7. Rayo Vallecano 4-2 4 8. Rakow 3-1 4 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Strasbourg 3-2 4 10. Jagiellonia 2-1 4 11. Noah 2-1 4 12. AEK Atena 7-3 3 13. Zrinjski 5-1 3 14. Sparta Praga 4-1 3 15. Lech Poznan 5-3 3 16. Crystal Palace 2-1 3 17. Shakhtar 4-4 3 18. Legia Varșovia 2-2 3 19. Shkendija 1-2 3 20. Alkmaar 1-4 3 21. Lincoln 2-6 3 22. Drita 2-2 2 23. Hacken 2-2 2 24. KuPS 1-1 2 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Omonia 1-2 1 26. Shelbourne 0-1 1 27. Sigma Olomouc 1-3 1 28. U Craiova 1-3 1 29. Breidablik 0-3 1 30. Rijeka 0-3 0 31. Slovan Bratislava 1-3 0 32. Hamrun 0-2 0 33. Shamrock 1-6 0 34. Dinamo Kiev 0-5 0 35. Rapid Viena 1-7 0 36. Aberdeen 2-9 0

