Spectacol la Atena AEK a zdrobit fosta adversară FCSB: „Ar fi putut înscrie chiar și 12 goluri!” » Răzvan Marin, printre marcatori

- AEK Atena - Aberdeen 6-0. Formația din capitala Greciei a făcut spectacol în etapa a doua din Conference League.
- Răzvan Marin (29 de ani) a fost titular în partida de joi seară, iar în repriza secundă și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor.
După 0-2 cu PAOK, formația lui Răzvan Lucescu, din ultima etapă de campionat, AEK s-a revanșat cu o victorie la scor în Europa, în fața propriilor suporteri.
AEK Atena - Aberdeen 6-0. Echipa lui Răzvan Marin a făcut show în Europa
Aberdeen, echipa eliminată de FCSB în play-off-ul Europa League (2-2 și 0-3), nu a avut nicio șansă în deplasarea de la Atena, AEK având deja un avantaj de 3 goluri pe tabelă încă din minutul 27, după „dubla” lui Koita și reușita lui Eliasson.
Răzvan Marin a dus scorul la 4-0 în minutul 55, iar Jovic și Kutesa au închis tabela în minutele 81 și 87, pentru un „set” 6-0.
AEK se află în prezent pe locul 12 în clasamentul din Conference League, după ce în prima etapă a fost învinsă cu 3-1 de slovenii de la Celje.
Victoria la scor a adus laude și din partea presei din Grecia:
„Cu mijlocul funcționând impecabil de data aceasta, concentrarea la un nivel ridicat și cu intensitate și presiune în joc, AEK a demontat Aberdeen încă din prima repriză și, fără exagerare, ar fi putut înscrie chiar și... 12 goluri!”, a notat publicația gazzetta.gr.
Următorul meci al celor de la AEK este duminică, de la 21:00, contra rivalei Olympiacos.
Clasamentul din Conference League
|Poziție/Echipă
|Gol
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Fiorentina
|5-0
|6
|2. AEK Larnaca
|5-0
|6
|3. Celje
|5-1
|6
|4. Laussane
|4-0
|6
|5. Samsunspor
|4-0
|6
|6. Mainz
|2-0
|6
|7. Rayo Vallecano
|4-2
|4
|8. Rakow
|3-1
|4
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. Strasbourg
|3-2
|4
|10. Jagiellonia
|2-1
|4
|11. Noah
|2-1
|4
|12. AEK Atena
|7-3
|3
|13. Zrinjski
|5-1
|3
|14. Sparta Praga
|4-1
|3
|15. Lech Poznan
|5-3
|3
|16. Crystal Palace
|2-1
|3
|17. Shakhtar
|4-4
|3
|18. Legia Varșovia
|2-2
|3
|19. Shkendija
|1-2
|3
|20. Alkmaar
|1-4
|3
|21. Lincoln
|2-6
|3
|22. Drita
|2-2
|2
|23. Hacken
|2-2
|2
|24. KuPS
|1-1
|2
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Omonia
|1-2
|1
|26. Shelbourne
|0-1
|1
|27. Sigma Olomouc
|1-3
|1
|28. U Craiova
|1-3
|1
|29. Breidablik
|0-3
|1
|30. Rijeka
|0-3
|0
|31. Slovan Bratislava
|1-3
|0
|32. Hamrun
|0-2
|0
|33. Shamrock
|1-6
|0
|34. Dinamo Kiev
|0-5
|0
|35. Rapid Viena
|1-7
|0
|36. Aberdeen
|2-9
|0