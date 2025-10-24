Spectacol la Atena AEK a zdrobit fosta adversară FCSB: „Ar fi putut înscrie chiar și 12 goluri!” »  Răzvan Marin, printre marcatori
Răzvan Marin foto: IMAGO
Conference League

Spectacol la Atena AEK a zdrobit fosta adversară FCSB: „Ar fi putut înscrie chiar și 12 goluri!” » Răzvan Marin, printre marcatori

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.10.2025, ora 12:37
alt-text Actualizat: 24.10.2025, ora 12:40
  • AEK Atena - Aberdeen 6-0. Formația din capitala Greciei a făcut spectacol în etapa a doua din Conference League.
  • Răzvan Marin (29 de ani) a fost titular în partida de joi seară, iar în repriza secundă și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor.

După 0-2 cu PAOK, formația lui Răzvan Lucescu, din ultima etapă de campionat, AEK s-a revanșat cu o victorie la scor în Europa, în fața propriilor suporteri.

AEK Atena - Aberdeen 6-0. Echipa lui Răzvan Marin a făcut show în Europa

Aberdeen, echipa eliminată de FCSB în play-off-ul Europa League (2-2 și 0-3), nu a avut nicio șansă în deplasarea de la Atena, AEK având deja un avantaj de 3 goluri pe tabelă încă din minutul 27, după „dubla” lui Koita și reușita lui Eliasson.

Răzvan Marin a dus scorul la 4-0 în minutul 55, iar Jovic și Kutesa au închis tabela în minutele 81 și 87, pentru un „set” 6-0.

AEK se află în prezent pe locul 12 în clasamentul din Conference League, după ce în prima etapă a fost învinsă cu 3-1 de slovenii de la Celje.

Victoria la scor a adus laude și din partea presei din Grecia:

„Cu mijlocul funcționând impecabil de data aceasta, concentrarea la un nivel ridicat și cu intensitate și presiune în joc, AEK a demontat Aberdeen încă din prima repriză și, fără exagerare, ar fi putut înscrie chiar și... 12 goluri!”, a notat publicația gazzetta.gr.

Următorul meci al celor de la AEK este duminică, de la 21:00, contra rivalei Olympiacos.

Clasamentul din Conference League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Fiorentina5-06
2. AEK Larnaca5-06
3. Celje5-16
4. Laussane4-06
5. Samsunspor4-06
6. Mainz2-06
7. Rayo Vallecano4-24
8. Rakow3-14
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Strasbourg3-24
10. Jagiellonia2-14
11. Noah2-14
12. AEK Atena7-33
13. Zrinjski5-13
14. Sparta Praga4-13
15. Lech Poznan5-33
16. Crystal Palace2-13
17. Shakhtar4-43
18. Legia Varșovia2-23
19. Shkendija1-23
20. Alkmaar1-43
21. Lincoln2-63
22. Drita2-22
23. Hacken2-22
24. KuPS1-12
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Omonia1-21
26. Shelbourne0-11
27. Sigma Olomouc1-31
28. U Craiova1-31
29. Breidablik0-31
30. Rijeka0-30
31. Slovan Bratislava1-30
32. Hamrun0-20
33. Shamrock1-60
34. Dinamo Kiev0-50
35. Rapid Viena1-70
36. Aberdeen2-90

aberdeen AEK Atena Razvan Marin conference league
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share