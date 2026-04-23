Dinamo - U Craiova 1-1 (1-4 d. pen.) Laurențiu Popescu și Adrian Rus au oferit primele reacții după calificarea în finala Cupei României.

Cei doi jucători au fost eroii oltenilor joi seară, Rus fiind marcatorul golului din minutul 118, în timp ce portarul Popescu a apărat două lovituri de departajare, fiind extrem de motivat să bifeze o finală cu Craiova, din teren, nu ca rezervă.

Laurențiu Popescu: „Asta a fost o mare motivație pentru mine”

„E o bucurie foarte mare. Îmi doream foarte mult sa ajung într-o finală cu Universitatea Craiova din teren. Am mai prins încă două finale, dar niciodată în teren. Și asta a fost o mare motivație pentru mine în seara asta.

Un meci foarte greu, am crezut, asta se întâmplă la fotbal. Din teren, pot să spun că am fost echipa mai bună, ne-am dorit mai mult. Și Dinamo a avut câteva ocazii bune, dar doar din faze fixe. În rest, cred că am fost echipa mai bună”, a spus Laurențiu Popescu, la Prima Sport.

Întrebat despre inspirația de la penalty-uri, Popescu a transmis:

„Se face o mică ședință, na, îi urmărești. E și meritul antrenorului de portari. Totul a fost esențial. Așa se face un video, vezi unde dă jucătorul”.

Cât despre șansele Craiovei de a face eventul în acest sezon, portarul a spus:

„Pot să spun că da, pentru că avem un grup foarte bun, mare, suntem și prieteni și asta contează foarte mult și cred că putem să câștigăm și campionatul, și Cupa”.

Adrian Rus: „Aveam un feeling că voi da gol”

„Suntem foarte fericiți. Dar, un mare dar, peste 3-4 zile jucăm în campionat și trebuie să ne refacem, pentru că vrem să câștigăm la Argeș.

A fost un corner executat foarte bine. Nu e tocmai plăcut să iei gol chiar în prelungiri (n.r. - cel al lui Dinamo). Nu știu, am simțit o mână în spate, la Boateng. Da, probabil e greșeala mea. Dar mă bucur că am egalat.

Îi spusesem unui coleg înainte cu 5 minute că mă duc în atac, că voi da gol. Apoi am dat cu capul, am mai avut o situație foarte bună și aveam un feeling, așa, că voi da gol. Și mă bucur că s-a întâmplat”, a declarat Rus, după meci.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport