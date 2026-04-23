Gică Hagi face scouting FOTO: Selecționerul, în tribună la Dinamo - Universitatea Craiova + Mihai Rotaru, exasperat

Gheorghe Hagi (61 de ani) n-a vrut să rateze semifinala din Cupa României, dintre Dinamo și Universitatea Craiova.

Selecționerul a anunțat deja că va profita de fiecare ocazie pentru a analiza live jucătorii eligibili pentru naționala României, mai ales în meciurile cu miză ridicată.

Gică Hagi a luat loc în tribună, pe Arena Națională, alături de fostul selecționer Anghel Iordănescu, și el un personaj nelipsit de la meciurile din Superliga sau Cupa României.

Gică Hagi face scouting la Dinamo - Craiova

„Regele” s-a întreținut cu Iordănescu senior, mai ales că prima repriză a semifinalei de Cupă nu a fost spectaculoasă.

Tot în tribună au mai luat loc Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, „secundul” Jerry Gane, dar și Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor.

Hagi a vorbit la conferința în care a fost prezentat la națională despre importanța selecției, iar acum e deja la lucru și analizează variantele pentru prima reprezentativă.

„Cel mai important e să știi să selectezi. Selecția face diferența și cred eu că criteriile de selecție sunt două: jucătorii să aibă experiență internațională, la juniori și la seniori, cupe europene, dar în special la nivel internațional, să aibă meciuri la națională.

Ne luptăm cu cei mai buni, trebuie să ne putem lupta cu ei și să avem jucători care să fie europeni”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport