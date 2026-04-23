Dorinel Munteanu (57 de ani) a venit cu noi detalii despre situația financiară a celor de la Hermannstadt.

Tehnicianul sibienilor a prefațat partida cu ciucanii, însă a amintit și de situația restanțelor salariale, care pare să se fi îmbunătățit.

Dorinel Munteanu: „A mai rămas o singură restanță salarială”

„S-a redus și din diferențele salariale. Adică am spus și înaintea jocului de la Ploiești că ceea ce nu mai putem întoarce este rezultatul din teren.

În rest, celelalte probleme care au fost la club sunt sigur că se vor rezolva. S-au rezolvat o parte, se vor rezolva cu siguranță în timp cât mai scurt”, a declarat Dorinel Munteanu, la conferință.

Întrebat dacă a mai rămas o singură restanță salarială, Munteanu a răspuns:

„Da, da. Nu-mi place să vorbesc despre acest lucru, dar am transmis și echipei și repet și pentru dumneavoastră că orice se poate recupera, astfel că jucătorii trebuie să se gândească că trebuie să dea tot ce au mai bun în ei ca să salvăm echipa, să câștigăm”.

La final, antrenorul de la Hermannstadt a fost întrebat dacă plecarea lui Rădoi de la FCSB aduce vreun beneficiu:

„Nu, nu, nu. Pentru că această schimbare s-a făcut așa surprinzător după o lună și jumătate, dacă nu mă înșel. Eu cred că FCSB va intra în debandadă, din punctul meu de vedere, dar este strict treaba lor”, a mai spus acesta.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 5 33 8 UTA Arad 5 31 9 FC Botoșani 5 30 10 Oțelul Galați 5 27 11 Csikszereda 5 26 12 Petrolul 5 23 13 Farul 5 23 14 Hermannstadt 5 19 15 Unirea Slobozia 5 19 16 Metaloglobus 5 10

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport