Șut, pe lista neagră  Mijlocașul ar urma să plece de la Al-Ain: „Nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor”
alt-text Publicat: 28.04.2026, ora 17:27
alt-text Actualizat: 28.04.2026, ora 17:42
  • Adrian Șut (26 de ani), mijlocașul plecat în iarnă de la FCSB la Al-Ain, ar urma să părăsească gruparea din Emirate la finalul acestui sezon.

Al-Ain l-a cumpărat pe Șut de la FCSB în schimbul a 1,4 milioane de euro.

Adrian Șut ar urma să plece de la Al-Ain

Deși a fost primit cu mari așteptări la Al-Ain, mijlocașul român nu a avut evoluțiile așteptate, în tricoul grupării din Emirate.

Șut a jucat zece meciuri în tricoul lui Al-Ain, reușind să înscrie un gol. Din cele zece partide bifate, a fost titular în doar cinci.

Ultima prezență a lui Șut la Al Ain a fost la partida cu Al-Ahli Dubai, atunci când acesta a evoluat doar un minut.

3,8 milioane de euro
este cota lui Adrian Șut, conform Transfermarkt

Jurnalistul Hassan Moussa a publicat un articol în care a vorbit despre schimbările care vor avea loc în vară la Al-Ain, acesta anunțând că Șut urmează să părăsească echipa.

„Al-Ain a întocmit deja o listă neagră pe care sunt trei jucători care vor fi puși pe liber, la finalul sezonului. După evaluarea făcută de antrenorul Vladimir Ivic, conducerea a decis să se debaraseze de cei trei fotbaliști, astfel încât în locurile lor să fie aduși alții, iar echipa să fie mai puternică, în vederea participării în Champions League.

În capul listei plecărilor e fundașul central, Kouame Autonne. Acesta a fost exclus deja din planurile antrenorului Vladimir Ivic, care preferă alte soluții pentru linia de fund.

Al doilea nume de pe lista neagră e cel al lui Adrian Șut. Conducerea a luat decizia de a-l pune pe liber pentru că mijlocașul român nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor fanilor și al staffului tehnic. Prin plecarea lui Șut, Al-Ain va aduce un mijlocaș de clasă mondială, care să ridice nivelul echipei.

În fine, al treilea jucător care va fi pus pe liber de Al-Ain e Nassim Chadli, care a fost deja împrumutat, la Bani Yas, pentru partea a doua a sezonului”, a transmis jurnalistul Hassan Moussa, citat de sport.ro.

